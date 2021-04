Landwirt Groß-Bölting spendet CHECKY! für die Schule

Ludwig und Mechthild Groß-Bölting sind CHECKY!-Zeitungspaten. Sie verschenken fünf Exemplare pro Woche an die Ludgerischule in Hamminkeln-Dingden.

Die Familie Groß-Bölting gehört zu den vielen Zeitungspaten unserer Kinderzeitung CHECKY! Sie verschenkt pro Woche fünf Exemplare an Schüler.

Der Landwirt Ludwig Groß-Bölting und seine Frau Mechthild machen in ihrer Hofmolkerei in Hamminkeln aus der Bio-Milch ihrer Kühe und aus Bio-Ziegenmilch, die sie zukaufen, Käse, Joghurt und Quark. Beiden liegen die Natur, die Herstellung gesunder Lebensmittel, die gesunde Ernährung und das Wissen darüber sehr am Herzen.

Eine Zeitung liefert Informationen

In der Schule lernen Kinder vor allem im Sachunterricht viel über diese Themen. Deswegen spendet Ludwig Groß-Bölting jede Woche fünf Exemplare der Kinderzeitung CHECKY! an die Ludgerischule in Hamminkeln-Dingden. Er sagt: „Mit der Lese-Patenschaft möchten wir den Kindern in unserer Grundschule eine Möglichkeit bieten, Zeitungen als Informationsmedium kennen und lieben zu lernen.“

Viele Grundschulen haben bereits einen Zeitungspaten, der ihnen CHECKY! in die Schule liefern lässt. Zu den Paten zählen zum Beispiel der Edeka-Markt Clever in Hagen, die Firma Unit M in Mülheim, die Scharfenbaum GmbH in Brilon, der SPD-Ortsverein Herne-Baukau und die Firma Kaffee Express Rhein Ruhr in Bochum. Dutzende weitere Unternehmen am Niederrhein, im Ruhrgebiet und im Sauerland spenden fünfmal pro Woche Lesespaß.

