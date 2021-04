Mit dem Smartphone auf Entdeckertour im Explorado

Die zehnjährige Rosalie (vorne) und neunjährige Pina vergleichen verschiedene Flaschenzüge, an denen sie Kisten hoch ziehen

Das Kindermuseum Explorado in Duisburg ist wieder geöffnet. Bei einer neuen Entdeckertour können Kinder an Stationen gegen ihre Eltern antreten.

Das Kindermuseum Explorado in der Stadt Duisburg war lange Zeit geschlossen. Nun hat es seine Türen wieder geöffnet. Es gibt eine neue Entdeckertour für die ganze Familie, bei der man gut die Corona-Regeln einhalten kann. Besucher können QR-Codes an 15 verschiedenen Stationen auf drei Etagen mit ihrem Smartphone scannen. So werden sie durchs Museum geführt

„Wir haben uns gefragt, was wir machen können, um Spaß für die ganze Familie zu bringen“, sagt Nina Cristofolini, die im Explorado arbeitet. Auf der Entdeckertour gibt es für Klein und Groß jede Menge zu erleben. An manchen Stationen kann man gegen seine Eltern antreten.

Die Station „Verkehrslandschaft“ gibt zum Beispiel Gelegenheit für ein spannendes Rennen auf „Holländer“-Fahrzeugen. Die kann man nur steuern, wenn man mit den Händen Gas gibt und mit den Füßen lenkt. Das ist richtig kniffelig!

Familien suchen den Besten

An der Station „Parabolspiegel“ gibt es zwei große Parabolspiegel, die weit auseinander stehen und einen kleinen Ring, der davor auf einem Podest steht. Was passiert, wenn du in den Ring sprichst, kannst du dort herausfinden!

Der QR-Code zu Station zwei der Entdeckertour wird mit einem Handy gescannt. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Auch bei Fragen wie „Warum sind Kanaldeckel eigentlich rund?“ oder „Köpfchen oder Kraft, wer kann den Wasserkasten am Flaschenzug höher nach oben ziehen?“ können alle im Familienteam zeigen, wer der Beste ist.

Wer kein Smartphone besitzt, kann sich mit einem ausgedruckten Exemplar der Entdeckertour auf den Weg machen.

>>Tickets und Corona-Regeln

Explorado-Besucher brauchen einen aktuellen, negativen Corona-Test (ab 7 Jahre) und müssen einen Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske tragen. Die Tickets für ein bestimmtes Zeitfenster sind nur online erhältlich und kosten 9,90 € pro Person (ab 4 Jahre). Ein Ticket für fünf Personen aus einem Haushalt gibt es für 25 €. Infos: www.explorado-duisburg.de