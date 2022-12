Mit den Händen sprechen

Die „AG Gebärdensprache“ bringt hörenden Kindern die Sprache von gehörlosen Menschen bei. Dafür gab es in diesem Jahr den Kika Award.

Freunde in der Schule zu haben ist eine tolle Sache! Vor allem in den Pausen kann man die Zeit gut nutzen, um gemeinsam zu spielen, zu lachen und miteinander zu reden. Meistens sprechen die Schülerinnen und Schüler dabei untereinander auch die gleiche Sprache. Das ist aber gar nicht mal so selbstverständlich. Gehörlose Kinder zum Beispiel verständigen sich etwas anders. Und zwar mit der Hilfe ihrer Hände. Für ihre hörenden Mitschülerinnen und Mitschüler kann das manchmal ein wenig kniffelig sein – gleichzeitig aber auch eine Chance, um etwas Neues zu lernen.

Es ist wichtig, dass gehörlose und hörende Kinder sich gegenseitig verstehen. Ansonsten kann es passieren, dass sich jemand ausgeschlossen fühlt. Dieser Meinung sind auch Elisabeth und Sarah, die zu den Gründerinnen der „AG Gebärdensprache“ gehören. Die AG ist ein Projekt, das an einer Grundschule in Bergisch Gladbach entstanden ist. Dabei geht es darum, hörenden Schülerinnen und Schülern die Sprache von Gehörlosen beizubringen.

Elisabeth weiß noch genau, wie es zu der Idee für die AG kam. Die Zehnjährige erinnert sich an eine gehörlose Mitschülerin und erzählt: „Wir wollten auf dem Schulhof miteinander spielen und haben dann gemerkt, dass wir uns eben nicht verständigen können“. Daran wollte Elisabeth mit einer Gruppe von Mitschülerinnen und Mitschülern etwas ändern. Sie gründeten daher die AG und trafen sich regelmäßig nach dem Unterricht.

Die Kinder erhielten den „Kinder für Kinder Award“ Foto: Steffen Becker / dpa

In der AG wird spielerisch gelernt. Die Schülerinnen und Schüler spielen unter anderem stille Post in Gebärdensprache. „Am Anfang war es nicht ganz einfach, wir mussten viele neu gelernte Worte oft wiederholen, bis wir sie verstanden haben“, erklärt Sarah.

Einige Worte bestehen in der Gebärdensprache nur aus einer bestimmten Bewegung. Bei anderen hingegen muss man sich etwas mehr merken. Die Gebärde für „Hallo“ ist zum Beispiel ein einfaches Winken mit der offenen Hand. Bei dem Wort „nein“ wird es dann schon schwieriger. Man schüttelt nämlich den Kopf und macht gleichzeitig mit dem aufgestellten Zeigefinger eine Bewegung nach außen.

Mittlerweile bekommt die „AG Gebärdensprache“ viel Aufmerksamkeit für ihren Einsatz. Das Projekt wurde sogar mit Preisen ausgezeichnet. Die Schülerinnen und Schüler der AG konnten sich in diesem Jahr einmal über den Heimat-Preis der Stadt Bergisch Gladbach freuen. Und dann auch noch über den Kika Award in der Kategorie „Kinder für Kinder“.

Elisabeth, Sarah und die anderen Gründerinnen und Gründer der AG gehen seit einigen Monaten auf die weiterführende Schule. Das Projekt zum Erlernen der Gebärdensprache gehört an ihrer alten Grundschule in Bergisch Gladbach aber weiter fest zum Alltag dazu. Und auch an ihren neuen Schulen möchten die Schülerinnen und Schüler auf das Thema Inklusion aufmerksam machen. Denn sie wollen, dass sich alle Kinder in der Schule wohlfühlen. Ganz egal, ob sie eine Behinderung haben, oder nicht.

