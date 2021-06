Mit diesen Spielern geht’s zur Europameisterschaft

Vier von 26: Serge Gnabry, Mats Hummels, Thomas Müller und Manuel Neuer sind im Kader der deutschen Nationalelf. Hier sind sie im Trainingslager in Österreich zu sehen.

Viele altbekannte Spieler spielen bei der EM für die deutsche Nationalmannschaft. Aber es gibt auch Neulinge wie den 18-jährigen Jamal Musiala.

SPORT‌ –‌ 26 Spieler, ein Team: Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich gerade im Trainingslager in Österreich auf die Europameisterschaft vor. Die beginnt am 11. Juni und schon am 15. Juni hat Deutschland sein erstes Spiel gegen Weltmeister Frankreich. Aber kennst du alle Spieler, die für das deutsche Team auflaufen? Viele sind schon seit Jahren dabei, andere hat Bundestrainer Joachim Löw zum ersten Mal ausgewählt.

Zum Beispiel Mittelfeldspieler Jamal Musiala vom FC Bayern München. Er ist mit 18 Jahren der Jüngste im Team und manche waren von seiner Nominierung überrascht. Dabei hat Jamal Musiala in dieser Bundesliga-Saison schon sieben Tore für die Bayern geschossen und stand mehrfach in der Startelf.

Zwei Rückkehrer sind wieder mit dabei

Auch mit anderen Spielern hatten Fußballexperten nicht unbedingt gerechnet, etwa mit Christian Günter vom SC Freiburg oder mit Kevin Volland vom AS Monaco. Die meisten Spieler hatten ihren Platz in der Mannschaft aber schon ziemlich sicher. Manuel Neuer, Toni Kroos und Joshua Kimmich sind bereits seit langer Zeit fester Teil des Teams und fahren mit zur EM.

Bundestrainer Joachim Löw hat 26 Spieler für die EM nominiert. Foto: Alexander Hassenstein / Getty Images

Zwei Rückkehrer gibt es aber auch. Thomas Müller und Mats Hummels sind wieder mit dabei! Die beiden Weltmeister von 2014 waren eigentlich schon ausgemustert worden und deshalb ein paar Jahre nicht im Team.

Jetzt sollen die beiden mit ihrer Erfahrung die Mannschaft zum Erfolg führen. Und Thomas Müller gilt in der Nationalelf auch als Spaßvogel. Bei Pressekonferenzen macht er zum Beispiel gerne Witze mit den Journalisten.

Marco Reus hat abgesagt

Verzichten muss Bundestrainer Joachim Löw bei der EM auf den verletzten Torhüter Marc-André ter Stegen und auch auf Marco Reus, der kurz zuvor abgesagt hat.

Joachim Löw ist aber trotzdem zufrieden mit seiner Auswahl. Er sagte, dass es für ihn wichtig sei, dass alle Positionen von der Abwehr bis zum Sturm doppelt besetzt sind. Außerdem wünsche er sich, dass alle Spieler zusammen und füreinander spielen und es keinen Ärger gibt. „Wir wollen eine Mannschaft, die vor Energie und Ehrgeiz sprüht“, sagte er. Wegen Corona durfte Joachim Löw übrigens drei Spieler mehr als sonst nominieren.

