Mittendrin und doch unsichtbar

Eine Souffleuse hilft Bühnendarstellern, wenn sie ihren Text vergessen haben.

Die Bühnenwelt ist bunt, aufregend, manchmal turbulent und niemals langweilig. Besonders spannend ist die Welt hinter der Bühne, findet Cornelia Boese. Sie hat 15 Jahre lang als Souffleuse gearbeitet und nun ein Kinderbuch über den Menschen geschrieben, der seine Arbeit am besten macht, wenn man ihn weder hört noch sieht. Als Souffleuse hat sie Opernsängerinnen und -sängern geholfen, Patzer und Texthänger zu vermeiden. Genau wie Theatrine in ihrem Bilderbuch.

Wie wird man Souffleuse?

Es gibt dafür gar keine Berufsausbildung. Oft werden es Sängerinnen, die aussteigen. Ich war praktisch die Erste, die es wirklich werden wollte. Ich habe während meines Musikstudiums ein Praktikum im Musiktheater gemacht und gemerkt, dass Opernsouffleuse ein völlig verkannter und unglaublich spannender Beruf ist.

Was genau macht man als Souffleuse?

Im Schauspiel wartet die Souffleuse darauf, dass ein Schauspieler einen Hänger hat und sie flehentlich anschaut. Dann flüstert sie ihm den nächsten Satz zu, damit das Stück weitergeht. Das funktioniert in der Oper nicht, weil das Orchester ja weiterspielt. Deswegen muss die Souffleuse im Musiktheater, also Oper, Operette oder Musical, verhindern, dass überhaupt etwas schief geht. Man muss die ganze Oper im Kasten sitzend mitdirigieren, den Sängern den Einsatz geben, sodass sie wissen: Du bist dran!

Und das Publikum?

Cornelia Boese und ihr Buch „Wo ist Theatrine?“

Optimal ist, wenn das Publikum nichts merkt. Es passiert aber bestimmt jeder Opernsouffleuse einmal, dass sie versehentlich in eine Generalpause ganz laut ein Wort schreit. Das ist mir auch passiert, dann musste unterbrochen werden, weil die Sänger so gelacht haben. Man muss halt immer einen Tick leiser als das Orchester sein, dann läuft das.

Gibt es auch Souffleure?

Das ist unterschiedlich. In Deutschland sind es hauptsächlich Frauen. In Italien zum Beispiel sind es mehr Männer. Da gehört das Soufflieren zur Ausbildung für Dirigenten.

Was fasziniert Sie besonders an der Theater- und Opernwelt?

Als ich das erste Mal hinter einer Souffleuse stand, wurde die Oper „Das schlaue Füchslein“ aufgeführt. Überall sind als Füchse verkleidete Kinder und Chorsänger in Waldtier-Kostümen herumgehuscht. Dann kam der Förster mit der Büchse vorbei und die Souffleuse hat wie ein Fels in der Brandung alle rein- und rausgeschickt. Das war so eine unglaublich tolle Welt, da habe ich gewusst, da gehöre ich hin.

Cornelia Boese ist nach ihrer Arbeit als Souffleuse am Mainfrankentheater in Würzburg Schriftstellerin geworden. Sie hat schon viele Kinderbücher geschrieben, zum Beispiel Buchstabenreisen für Anfänger und Weihnachtsgeschichten in Reimen. Auch die Geschichte „Wo ist Theatrine?“ (Gerstenberg, 14 Euro) hat sie in lustigen Versen aufgeschrieben. Darin soll ein Paket an Theatrine geliefert werden. Wer das ist, weiß niemand so genau. Der Pförtnerjunge Mattheo durchstöbert jeden Winkel nach ihr. So lernt er die wunderschön von Dorota Wünsch illustrierte Musiktheaterwelt kennen.

