Die Jahreszeiten verschieben sich. Der Winter wird kürzer und viele Pflanzen blühen zu früh. Das liegt an der Erderwärmung, sagen die Fachleute.

Nanu, ist denn schon Frühling?

In den Kellern stehen die Schlitten und langweilen sich. Dicke Schals und Handschuhe kuscheln sich ganz hinten in den Schrank. Wo steckt bloß der Winter? Die Luft riecht schon nach Frühling. Woran merkt man, dass eine neue Jahreszeit anfängt?

Das ist kompliziert. Laut Kalender beginnt der Frühling am 20. März. Für Wetter-Experten startet der Frühling dagegen früher: am 1. März. Obendrein können Jahreszeiten auch an der Blüte bestimmter Pflanzen abgelesen werden. Es gibt sogenannte „Zeiger-Pflanzen“. Wenn die Apfelbäume blühen, zeigt das: Der Frühling ist jetzt richtig da. Der Sommer wird von der Blüte des Holunder s angekündigt. Der Herbst beginnt dagegen, wenn die Früchte des Holunders reif sind. Und der Winter naht für viele Fachleute, wenn die Stiel-Eiche ihre Blätter verliert

1000 freiwillige Beobachter

Die Blüten der Schneeglöckchen oder der Hasel verraten, dass der Frühling bevorsteht. Wissenschaftler haben festgestellt, dass diese Pflanzen in den vergangenen Jahren oft früher geblüht haben als noch vor langer Zeit. Das bedeutet: Der Pflanzen-Frühling fängt bei uns eher an. Das gilt auch für den Sommer und den Herbst. Gleichzeitig wird der Winter kürzer. Die Jahreszeiten haben sich also verschoben! „Der Frühling startet 14 Tage früher. Manchmal ist er sogar drei Wochen vorher dran“, erklärt der Fachmann Falk Böttcher vom Deutschen Wetterdienst. Die Veränderungen werden dort genau aufgezeichnet – mit Hilfe von über 1000 Freiwilligen. Sie leben in ganz Deutschland verteilt, beobachten die Natur und melden den Experten, wenn in ihrer Gegend bestimmte Pflanzen blühen oder ausgewählte Bäume ihre Blätter verlieren.

Frost im Mai

Doch warum blühen die Pflanzen früher? Der Experte ist sicher: „Es hat mit der Erwärmung der Erde zu tun.“ Die Erderwärmung entsteht durch Treibhausgase, die von Menschen zum Beispiel beim Herstellen von Strom in die Luft gepustet werden. Jetzt könnte man denken: Mehr Frühling ist doch nett! Aber wenn die Pflanzen so zeitig blühen, kann das zum Problem werden. Denn im April und Mai wird es oft noch kalt. Die Blüten erfrieren und an den Obstbäumen wachsen später keine Früchte, die Ernte fällt aus. Deswegen ist es wichtig, dass Fachleute die Erderwärmung genau untersuchen - und die Politiker schnell etwas dagegen tun.