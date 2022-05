Neuer „Immenhof“-Film: Mit einem Rennpferd auf der Flucht

Im neuen Kinofilm „Immenhof – Das große Versprechen“ spielt Leia Holtwick wieder das Mädchen Lou. Ein Hengst ist auf dem Immenhof in Gefahr.

Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen! Dieses Sprichwort kennst du wahrscheinlich. Wer es zu einer anderen Person sagt, dem ist es eigentlich ziemlich ernst mit einer Sache. Aber was ist, wenn man gar nicht so richtig weiß, wie man das Versprechen einhalten soll?

Diesem Problem muss sich Lou in dem neuen Film „Immenhof – Das große Versprechen“ stellen. Er kommt am 26. Mai 2022 in die Kinos. Lous Versprechen gilt darin aber keinem Menschen, sondern einem Rennpferd, das ihre Hilfe braucht.

Es geht um den Hengst Caglios­tro. Eigentlich gehört er dem fiesen Nachbarn Jochen Mallinckroth. Doch nachdem ein Unbekannter versucht, das Pferd zu vergiften, kommt es auf den Immenhof zu den Schwestern Lou und Emmie.

Schutz vor einem Giftangriff

Die Schwestern müssen nun zusehen, wie ihr geliebter Hof mit Kameras und Alarmanlagen ausgestattet wird. Denn die sollen das wertvolle Rennpferd Cagliostro vor einem weiteren Giftangriff schützen.

Schnell wird jedoch klar, dass diese Maßnahmen gar nichts bringen. Jochen Mallinckroth scheint das egal zu sein. Er will sein Rennpferd trotzdem zu einem wichtigen Wettbewerb schicken. Deshalb entscheidet sich Lou, mit Cagliostro zu fliehen. Und sie verspricht ihm, dass der Hengst nie wieder an einem Pferderennen teilnehmen muss.

Lou und Cagliostro starten eine abenteuerliche Reise. Diese führt sie unter anderem zu Lous altem Freund Cal. Dort können sich das Mädchen und das Pferd allerdings nicht ewig verstecken. Denn es wird schon bald nach ihnen gesucht. Und es ist noch immer unklar, wer Cagliostro schaden will.

Eine erfolgreiche Leichtathletin

Lou wird in dem Kinofilm von Leia Holtwick gespielt. Dabei sah es am Anfang gar nicht so aus, als ob die heute 20-Jährige mal Schauspielerin werden würde. In ihrer Jugend interessierte sich Leia viel mehr für Sport. Sie nahm erfolgreich an Leichtathletik-Wettbewerben teil und gewann sogar viele Preise.

Nur durch Zufall bekam sie die Hauptrolle der Lou. Im Jahr 2019 lief dann der erste Teil der Immenhof-Filmreihe im Kino. Er hieß „Immenhof – Das Abenteuer eines Sommers“. Auch damals erwartete Leia Holtwick als Lou ein spannendes Abenteuer. Es ging darum, den Immenhof vor der Schließung zu retten.

Ganz neu war die Geschichte rund um den Immenhof 2019 aber nicht. Eigentlich war es nur eine Neuverfilmung. Und so ist es mit dem zweiten Teil, der morgen startet, auch. Die Immenhof-Filme waren nämlich schon einmal im Kino zu sehen. Das ist aber schon sehr lange her. Die Idee für die Reihe kam damals durch den Roman „Dick und Dalli und die Ponies“ von der Autorin Ursula Bruns, die selbst ein großer Pferde-Fan war.

