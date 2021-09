Neuer Schrumpffilm im Kino: Felix Freunde sind ganz winzig

„Hilfe, ich habe meine Freunde geschrumpft“ kommt neu ins Kino. Wir haben vor der Premiere mit Hauptdarsteller Oskar Keymer gesprochen.

Wann habt ihr den Film gedreht?

Gedreht haben wir schon Ende 2019. Bei den Schrumpf-Filmen ist es immer so, dass die Nachbereitung ein bisschen länger dauert, weil die Filme so viele Special Effects haben.

Jetzt bist du 17, beim Dreh warst du 15. Ist das ein komisches Gefühl, wenn der Film erst so viel später rauskommt?

Das ist bei mir nicht so stark. Klar, das sind Kinderfilme, aber ich kann sie trotzdem gucken. Das war einfach eine super Zeit, die wir da beim Dreh hatten. Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt. Ich bin zwar jetzt schon ein bisschen älter, aber ich glaube, dass der dritte Teil jetzt auch mehr was für eine ältere Zielgruppe ist. Es ist aber auch ein Familienfilm. Es gab immer Witze, über die die Eltern gelacht haben, und Witze, über die die Kinder gelacht haben.

Worum geht es im dritten Teil der Filmreihe?

Wir sind mitgewachsen. Diesmal geht es zum Beispiel um die Liebe zwischen der neuen Mitschülerin Melanie und mir. Und um Diebstahl. Ich glaube, das richtet sich auch eher an ältere Kinder. Jüngere Kinder haben da vielleicht nicht mehr so viel Spaß. Außerdem glaube ich, dass man auch erst später anfängt, seine Freunde schrumpfen zu wollen.

Möchtest du manchmal deine Freunde schrumpfen?

Ja, manchmal schon. Ab und zu wäre das bestimmt nicht schlecht.

Gab es Besonderheiten beim Dreh?

Also im ersten Teil wurde nur eine Person geschrumpft. Im zweiten Teil gab es schon zwei geschrumpfte Leute. Jetzt sind es fünf geschrumpfte Leute! Meine Freunde, und ich selbst auch. Das ist für den Regisseur, die Schauspieler und für die Nachbearbeitung viel krasser.

Oskar Keymer als Felix in einer Szene des Films "Hilfe, ich habe meine Freunde geschrumpft". Seine Freunde sind kleiner als eine Socke. Foto: Martin Valentin Menke, Petro Domeniqq/ blue Eyes Fiction gmbh / dpa

Bei einer Szene mit einer geschrumpften Person spielt man quasi ins Leere, in einer Greenbox. Danach wird dann erst alles bearbeitet und zusammengefügt.

Hast du beim ersten Film noch zauberhafte Dinge geglaubt?

Ich habe noch an den Weihnachtsmann geglaubt. Aber das war ja mein erster großer Film. Da habe ich dann auch gesehen, wie viel beim Dreh getrickst wird. Aber der Sohn von einer Freundin meiner Mutter, war damals ungefähr sechs. Der fand den Film sehr realistisch. Er ist dann nach Hause gekommen und hat in seinem Federmäppchen geguckt, ob seine Lehrerin geschrumpft da drinsitzt.

Möchtest du nach dem Abi Schauspieler bleiben oder was anderes machen?

Ich will das mit der Schauspielerei auf jeden Fall probieren, aber ich weiß, wie schwer so was ist. Es macht schon viel Spaß, ist aber kein sicheres Standbein. Mein zweiter Plan ist es, vielleicht zur Polizei zu gehen.

Hast du Gemeinsamkeiten mit deiner Filmrolle?

Auf jeden Fall! Felix ist tierlieb und das bin ich auch. Und er kämpft für Gerechtigkeit. Das finde ich wichtig und mache das auch. Und Felix ist in seiner Rolle total verplant. Er verschläft viel. Das passiert mir auch.

Wenn du zaubern könntest, was würdest du dann machen?

Ich glaube, ich würde fliegen. So wie Superman!

