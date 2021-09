Parteien müssen Bündnisse bilden

Keine Partei hat bei der Bundestagswahl genug Stimmen bekommen, um alleine zu regieren. Deswegen geht es jetzt darum, Bündnisse zu schmieden.

Zerknirschte Gesichter bei den einen. Jubel bei den anderen. Das gehört zum Abend der Bundestagswahl dazu. Denn kurz nachdem die Wahllokale schließen, gibt es schon erste Prognosen. Das sind so etwas wie Schätzungen, wie das Ergebnis nach der Zählung aller Stimmen lauten könnte. Laut sogenannten vorläufigen Ergebnis am Tag nach der Wahl wählten im Vergleich zur Wahl vor vier Jahren diesmal deutlich mehr Leute die SPD. Rund ein Viertel der Wählerinnen und Wähler stimmte demnach für diese Partei. Damit hat diese Partei die Bundestagswahl gewonnen. Nur etwas weniger Menschen entschieden sich für die Union, ein Zusammenschluss aus den Parteien CDU und CSU. Damit bekam die Union allerdings sehr viel weniger Stimmen als 2017.

Bei der Partei Bündnis 90/Die Grünen gibt es nach der Wahl gemischte Gefühle. Die Partei schnitt schlechter ab als erhofft. Dennoch bekam die Partei deutlich mehr Stimmen als noch vor vier Jahren. Damit landet sie auf Platz drei. Gut abgeschnitten hat auch die Partei FDP.

Es bleibt spannend

Und nach dem Wahltag geht es spannend weiter. Nur sehr selten ist es so, dass eine Partei genug Stimmen bekommt, um alleine zu regieren. Auch jetzt geht es darum, mit anderen Bündnisse zu schmieden. Dafür beginnt in der Regel zuerst die Partei mit den meisten Stimmen mit der Suche: Welche andere Partei hat vielleicht ähnliche Ansichten wie wir? Mit wem könnten wir uns zusammentun?Das Ziel ist, die Mehrheit von mehreren Hundert Sitzen im Bundestag zusammen zu bekommen. Dazu muss man wissen: Die Stimmen der Erwachsenen bei der Wahl werden in Sitze im Bundestag umgerechnet. Je mehr Menschen eine Partei wählen, desto mehr Sitze bekommt sie. Der Bundestag stimmt unter anderem über neue Gesetze ab. Bei solchen Abstimmungen ist es deshalb wichtig, dass so ein Bündnis die meisten Sitze hat. Nur so kann es andere überstimmen.

Bald kommen die Gespräche

Wer mit wem gut auskommt und zusammen regieren möchte, entscheidet sich meist nicht so schnell. Erst müssen die Parteien miteinander sprechen und testen: Können wir uns auf wichtige gemeinsame Ziele einigen? Solche Verhandlungen können manchmal wochenlang dauern.

Dabei kommt es jetzt vor allem auf die Grünen und die FDP an. Sowohl die SPD als auch die CDU könnten mit beiden Parteien ein Bündnis eingehen – wenn sich FDP und Grüne darauf einlassen. Wenn sich SPD, Grüne und FDP zusammenfinden, nennt man das auch Ampel-Koalition. Bei einem solchen Bündnis würde Olaf Scholz von der SPD Bundeskanzler werden.

Bei einem Bündnis aus CDU/CSU, Grünen und FDP spricht man von einer Jamaika-Koalition, benannt nach den jeweiligen Parteifarben. Der Kanzler in dem Fall wäre Armin Laschet von der CDU.

