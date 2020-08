Patricia sucht beim „Tierduell“ nach Exoten

Die Disney-Sendung „Tierduell“ ist für den „Goldenen Spatz“ nominiert. Moderatorin Patricia freut sich sehr darüber.

Patricia steht regelmäßig mit den verrücktesten Tieren vor der Kamera. Ganz oft denkt sie sich: „Wow, dieses Tier wollte ich schon immer mal in Echt sehen!“ Gemeinsam mit Partner Jojo moderiert Patricia nämlich die Disney-Quizshow „Tierduell“. Dort lösen die beiden lustige Rätsel rund um die große Tierwelt. Im Oktober erscheint bereits die zweite Staffel im Disney Channel. Und jetzt wurde das tierische Fernsehformat sogar noch für den „Goldenen Spatz“ in der Kategorie „Unterhaltung“ nominiert. Patricia freut sich darüber und erklärt uns im Interview, was das „Tierduell“ so besonders macht.

Was macht dir als Tierduell-Moderatorin am meisten Spaß?

Am meisten Spaß machen mir natürlich die Tiere und dass ich immer wieder was Neues über sie lerne. Teilweise sind beim Tierduell ja auch richtig exotische Tiere dabei - das ist schon cool, wenn man dann plötzlich neben einem Geparden sitzt oder einen Tausendfüßler in die Hand nehmen darf. Gegen solche Erfahrungen kommt wirklich nichts an!

Hast du ein Tierrätsel in Erinnerung, das besonders verrückt war?

Verrückt sind eigentlich alle Rätsel! Aber ich erinnere mich an eins, das ziemlich lustig war. Die Frage war ‘Welches Tier macht Männchen, bellt und trägt einen Sonnenschutz?’ und natürlich habe ich sofort an einen Hund gedacht. Am Ende ist es aber das Erdmännchen gewesen. Man musste richtig um die Ecke denken, obwohl das Rätsel am Anfang so einfach gewirkt hat.

Kennst du dich privat auch gut mit Tieren aus?

Auf jeden Fall. Also ich bin zwar keine Biologin oder studierte Expertin, aber ich mag Tiere privat einfach super gerne. Ich finde es spannend, was die Natur so alles kann und wieviel wir uns von den Tieren abgucken können.



Hast du ein Lieblingstier?

Früher hätte ich gesagt, es ist der Pinguin. Weil er so witzig aussieht und ich seine schwarz-weiße Farbe mag. Aber mittlerweile kann ich mich gar nicht festlegen. Ich finde alle Tiere toll! Ich mag Echsen und alles, was flauschig ist, genauso gern wie Hund, Katz und Maus.

Die Sendung wurde für die Auszeichnung „Goldener Spatz“ nominiert. Wie war das, als du davon erfahren hast?

Wir waren alle super überrascht. Es geht um so einen besonderen Preis, vor allem auch, weil Kinder bei der Verleihung mitbestimmen. Ich bin gespannt, ob es was wird. Aber ich würde es dem ganzen Tierduell-Team wirklich wünschen!

Was ist so für die Zukunft beim „Tierduell“ geplant?

In der nächsten Staffel sind die Tierrätsel auf jeden Fall noch lustiger und verrückter als in der letzten. Ich musste sehr oft sehr lachen. Die Einzelheiten bleiben aber eine Überraschung.

Der „Goldene Spatz“

Der „Goldene Spatz“ ist der Name eines Kinder Medien Festivals, das einmal im Jahr stattfindet. Eine Jury aus Kindern verleiht dabei Preise an besonders gute Medienformate für Kinder. Ob das „Tierduell“ einen Preis bekommt, entscheidet sich am 25. September bei der Vergabe in der Stadt Erfurt.