Sarah aus Bocholt ist die Siegerin von „Dein Song“ im Kika

Die 15-jährige Sarah hat den Komponistenwettbewerb „Dein Song“ im Kika gewonnen. Kinderreporterin Paula Klest berichtet vom Finale.

Einen Pokal, 5000 Euro und jede Menge Erfahrungen: Die hat Sarah als Gewinnerin der Kika-Sendung „Dein Song“ gewonnen. Die Zuschauer stimmten am Freitag, 19. März 2021, für die 15-Jährige und ihr Lied „Leise Worte werden laut“. In dem Song singt Sarah darüber, dass man sich nicht verstecken soll, sondern mutig nach vorne gehen darf. Seine Entscheidung soll man selbst treffen und dann auch dazu stehen. Unterstützung bekam Sarah in der Sendung von Johannes Strate. Er ist der Sänger der Band Revolverheld und singt mit Sarah zusammen auch im Musikvideo zu „Leise Worte werden laut“.

Lest hier einen Bericht unserer Kinderreporterin Paula Klest über das Finale:

„Trotz Corona fand das „Dein Song“-Finale live in Leipzig statt. Diesmal ohne Zuschauer und alle Beteiligten vor und hinter der Kamera wurden vor der Show getestet. Die Jury in diesem Jahr bestand aus: Mieze Katz, Angelo Kelly, Ole Specht (nur zugeschaltet, da er Vater eines Mädchens werden sollte) und Lotte (neu dabei). Die Kandidaten wurden einzeln vorgestellt und ihre Wege zum Finale gezeigt.

Mit Johannes Strate auf der Bühne

Als erstes stand Lars (18 Jahre) mit seinem Song „Perfekt sein“ und seinem Paten Topic auf der Bühne. Die fröhliche Sarah (15 Jahre) performte zusammen mit ihrem Paten Johannes Strate den Song „Leise Worte werden laut“. Als drittes startete Lola (16 Jahre) mit ihrem Song „what if“. Ihr Pate war Milow. Die selbstbewusste Fine (14 Jahre) sang zusammen mit ihrer Patin Mathea ihren Song „Ich will“.

Als fünfte stellte die 15-jährige Sophie mit ihrem Paten Nils Landgren ihren Song „Let me dream“ vor. Leon (17 Jahre) und sein Pate Kajef präsentierten den Song „Wir schweigen“. Als vorletzte sang Greta (mit 11 Jahren bei weitem die jüngste Teilnehmerin) ihren Song „Towards the moonlight“. Ihre Patin Ilse de Lange konnte leider nicht dabei sein, weil sie einen anderen Auftritt hatte. Als letztes traten Lion (16 Jahre) und sein Pate Tom Gaebel mit dem Song „Fallschirm“ auf.

Mieze Katz tanzte immer mit

Die Jurorin Mieze Katz konnte sich wieder kaum auf ihrem Stuhl halten, sie musste immer mittanzen. Während alle Zuschauer per Handy für ihren Favoriten abstimmten, sang Emmie Lee (14 Jahre), die Siegerin des letzten Jahres, ihren Gewinnersong „I m gonna stay“. Mit ihr auf der Bühne stand ihre damalige Patin Elira. Außerdem wurden Ausschnitte der Musikvideos von den Finalisten im letzten Jahr gezeigt.

Sarah (15) kommt aus Bocholt im Westmünsterland. Sie sang „Leise Worte werden laut“. Foto: Andre Kowalski / Kika / Foolproofed / dpa

Die Finalisten wurden zugeschaltet und sagten, wen sie zum Songwriter des Jahres machen würden und warum. Die Spannung war sehr hoch, vor allem, als gesagt wurde, dass der berühmte goldene Umschlag mit dem Namen des Siegers geklaut worden sei! Zum Glück wurde die Sache schnell aufgeklärt und man fand heraus, wer der Dieb war: Elton, der Moderator von „1,2 oder 3“!

Leider wurde nicht gezeigt, wie Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich den Umschlag zurückerobern konnten. Der Name des Siegers wurde nun endlich laut vorgelesen, die Siegerin war Sarah! Die Bühne wurde mit Konfetti überschüttet und Sarah sang ihren Song noch einmal. Das war ein spannender Abend!“

Hier könnt ihr Sarahs Song hören.