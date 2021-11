„Schlecki Leckermaul“: Eine Katze aus Lebkuchenteig

Katja Riemann spricht im Hörbuch „Schlecki Leckermaul“ eine Katze, die das Abenteuer sucht. Es ist eine Geschichte für alle, die gerne backen.

Es gibt eine Geschichte, die die Schauspielerin Katja Riemann so schön fand, dass sie sie gern für ein Hörbuch vorlesen wollte. Darin geht es um eine Lebkuchen-Katze. Der Konditormeister Kremissimo hat sie gebacken und lebendig werden lassen. Er will nicht mehr so einsam sein. Doch Schlecki Leckermaul macht sich sofort aus dem Staub, weil sie Abenteuer erleben will. Gemeinsam mit dem Kater Baldrian kommt sie einem großen Geheimnis auf die Spur. Im Interview erzählt Katja Riemann, was sie am Backen mag und warum sie Bücher so wichtig findet:

Das ist Katja Riemann. Foto: Martin Kraft / / CC BY-SA 4.0

Was reizte Sie an der kleinen Hörbuchproduktion?

Dass ausschließlich die Stimme zum Einsatz kommt, mit der man die Geschichte erzählt. Geschichtenerzählen ist wohl so alt wie die Menschheit, würde ich denken.

Wenn Sie sich ein eigenes Tier backen könnten, welches wäre es?

Mein Hund Buster, der leider nicht mehr lebt, und eine Schildkröte.

An welchem Gebäck kommen Sie in einer Konditorei nicht vorbei?

Tarte. Mit Erdbeeren oder Pflaumen. Ohne Pudding- oder Marzipangelabber dazwischen. Mürbeteig mit Obst, fertig.

Backen Sie auch selbst und wenn ja, was gelingt Ihnen am besten?

Ich kann gute Applecrumbles backen, zumindest sind meine Freunde alle ganz scharf darauf.

Sie haben selbst ein Kinderbuch geschrieben. Wie kam die Geschichte zu Ihnen und was war Ihnen daran besonders wichtig?

Ich habe eine Trilogie (eine Folge von drei Werken) geschrieben, meine Schwester, die Malerin ist, hat sie illustriert. Die erste Geschichte dazu entstand am Bett meiner Tochter. Danach dachte ich: Oh, die ist ganz gut gelungen, die schreib ich mal auf.

Warum sind Kinderbücher so wichtig für Kinder?

Bücher sind für alle wichtig, egal welches Alter. Ich komme aus einem Dorf und wurde in den 70er Jahren groß, wir hatten keinen Fernseher, wir hatten Bücher. Damit kommt man einmal um die Welt.

Warum macht sich Schlecki auf den Weg ins Abenteuer und will Mäuse fangen?

Sie ist neugierig auf das Leben außerhalb der eigenen vier Wände.

Sind Sie Katzenfan?

Nein, tut mir leid. Ich bin eher die Hunde-Abteilung, weil Hunde so viel Humor haben.

Das Hörbuch kostet 12,95 Euro. Foto: Wunderhaus Verlag

Die Geschichte „Schlecki Leckermaul“ (Wunderhaus Verlag, 12,95 Euro) ist ein Kinderbuchklassiker des Russen Viktor Lunin. Es ist ein Buch für Katzenfans und Backfreunde. Das Rezept, mit dem ihr euch eure eigene Schlecki zu Hause backen könnt, liegt den CDs und Büchern bei.

Hier kommt das Rezept:

Ihr wollt eure eigene Schlecki Leckermaul backen? Dann passt gut auf! Denn so geht’s!

Zutaten:

125 g Honig

50 g brauner Zucker

50 g weißerZucker

½ Päckchen Vanillezucker

75 g Butter

250 g Mehl

½ TL Backpulver

2 TL Lebkuchengewürz (gehäuft) (extra gemischt oder Lebkuchengewürz)

120 g gemahlene Mandeln

1Ei

noch ein zusätzliches Ei zum Kleben und Bestreichen

Gewürzmischung: 1 TL Zimt ½ TL Kardamom 1/5 TL Muskatnuss 1/3 TL Nelken 1/5 TL Korianderprise ½ TL Zitronenschale 1 TL Orangenschale

Backanleitung:

1. Zunächst lasst ihr den Honig ein paar Minuten mit dem braunen und weißen Zucker auf dem Herd zergehen. Bis sich die Zuckerkristalle komplett aufgelöst haben.

2. In der Zwischenzeit könnt ihr schon alle trockenen Zutaten vermengen. Also: Mehl, zermahlene Mandeln, Lebkuchengewürzmischung, Zitronen und Orangenschalen, und Backpulver und Vanillezuckern. Das verrührt ihr gut!

3. Dann fügt ihr die zerlaufene Honig-Zucker-Mischung bei und verrührt das! Dazu kommen noch ein Ei und die zimmerwarme Butter. Jetzt heißt es kneten, was das Zeug hält. Am Ende soll dabei ein glatter Teig entstehen. Kleiner Tipp: Ist der Teig zu klebrig könnt ihr auch noch einen oder zwei Esslöffel Mandelmehl hinzufügen. Dann kommt der Teig für 15 Minuten in den Kühlschrank.

4. Nach 15 Minuten sollte der Teig gut formbar sein. Jetzt könnt ihr ihn in drei große und ein kleineres Stück teilen.

5. Das erste Stück formt ihr zu einem etwa 8mm dicken Oval. Ihr könnt die Katze direkt auf eurem Backblech anrichten, damit danach nichts mehr kaputt geht oder verrutscht.

6. Das nächste Stück teilt ihr in vier gleichmäßige Stücke. Das werden Schleckis Beine. Die formt ihr, indem ihr sie zu kleinen Würsten rollt und etwas platt drückt. Jetzt brauchen wir das zweite Ei. Das wird nämlich unser ganz natürlicher Bastelkleber. Ihr taucht jedes Bein ganz einfach in das verquirlte Ein, legt es an den Körper und streicht es fest. Achtet darauf, dass die Beine gleich lang sind!

7. Jetzt fehlt natürlich noch Schleckis Schwanz. Den könnt ihr aus dem kleineren Teigstück formen. Rollt dieses dafür zu einer Schlange und drückt es genauso flach wie die Beine.

So sieht Schlecki auf dem Blech aus. Foto: Wunderhaus Verlag

8. Zum Schluss braucht Schlecki natürlich auch noch einen Kopf! Den formt ihr aus dem letzten Stück Teig. Hebt aber noch eine Ecke für Ohren und Schnauze auf! Klebt den Kopf dann ganz einfach wieder mit dem Ei an den Körper. Jetzt noch zwei Ohren, die ihr aus kleinen Teigdreiecken formt und die Schnauze. Dafür nehmt ihr zwei kleine und eine noch kleinere Teigkugel und drückt die zwei etwas größeren auf den unteren Teil des Gesichts. Die Nase könnt ihr noch etwas in Zimt wälzen und dann über den beiden anderen Kugeln platzieren. Für die Augen nehmt ihr zwei Cranberries oder Rosinen und drückt diese auf der oberen Gesichtshälfte fest. Jetzt noch mit etwas Teig umrahmen, damit sie beim Backen nicht verrutschen und schon ist eure Katze geformt.

9. Jetzt geht es ans Dekorieren. Zum Beispiel könnt ihr Schlecki mit Spagetti Schnurrhaare und mit Reiskörnern Krallen zaubern. Oder ihr bestreicht sie mit Zimt, damit sie Streifen bekommt. Ihr könnt auch Schleckis Freund, Kater Baldrian, backen und schenkt ihm mit etwas Schokoladenkuvertüre sein typisches schwarzes Fell. Eurer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

10. Jetzt muss Schlecki noch einmal 15 Minuten in den Kühlschrank, bevor sie dann bei 170 Grad Ober-/Unterhitze für ca. 15 Minuten in den vorgeheizten Backofen kommt. Lasst euch dabei von euren Eltern helfen!

Viel Spaß beim Backen wünschen der Wunderhaus Verlag und Schlecki Leckermaul.

