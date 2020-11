Tanzen vor dem Spiegel und Rap-Musik für Kinder

Moderator Bürger Lars Dietrich macht Rap-Musik für Kinder. Er ist aber auch ein Tanz-Fan. Im Interview erzählt er von seinen Hobbys.

‌Er ist Moderator im Kika, spielt in der Serie „Schloss Einstein“ einen Kioskbesitzer und Musik macht er auch: Im Interview erzählt Bürger Lars Dietrich, dass ihn Reime und Rhythmus schon immer fasziniert haben.



Wann hast du das erste Mal vom Hip-Hop gehört?

„1983 gab es eine Fernsehsendung namens „Na sowas“. In der Sendung war auch ein kleiner Junge in meinem Alter, der tanzte wie ein Roboter, und seine Begleiter konnten sich sogar auf dem Kopf drehen. Das wollte ich auch können. Fortan übte ich oft stundenlang vor dem Spiegel die Tanz-Bewegungen. Auch die Musik, zu denen sie tanzten, klang völlig anders als alles was wir sonst hörten. Das war meine erste Begegnung mit Rapmusik.





Wie hast du dann selbst mit dem Rappen angefangen?

Ich hatte keine Möglichkeiten, selbst viel Musik zu machen. Ich habe mir Musikstücke ohne Gesang rausgesucht und im Takt dazu gereimt - mit eigenen Texten. Mein Name ist Lars und ich komme vom Mars. Ich esse gerne Gras und das macht mir Spaß. Ich lag stundenlang auf meinem Bett und reimte vor mich hin. Im Laufe der Zeit wurden die Texte immer ausgefallener. Und ich habe mir immer mehr Musik gesucht, zu der ich rappen konnte. So entstand daraus eine echte Leidenschaft.





Heute machst du Rapmusik für Kinder. Warum?

Im Prinzip besteht Rapmusik aus Reimen und Rhythmus. Beides fasziniert uns schon ganz früh in der Kindheit. „Ich und Du, Müllers Kuh, Müllers Esel das bist Du“: Solche Abzählreime kann man super rappen. Rapmusik wird uns quasi in die Wiege gelegt. Ich glaube, man muss sich nur trauen, nicht nur zu reimen, sondern das Ganze eben mal zu rappen. Vielleicht kann man auch mal ein bisschen dazu trommeln, auf Töpfen oder dem Boden.





Hast du deinen Kindern auch viel Rapmusik vorgespielt?

Ich mag auch andere Musikstile als nur Rap. Deshalb habe ich meinen Kindern neben Rap auch immer viele Klassiker aus meiner Kindheit vorgespielt. Heute sind alle drei sehr musikbegeistert. Sie hören auch noch meine Songs sehr gerne und sind für mich wichtige Testhörer.