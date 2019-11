In Schulen, Kindergärten und an vielen anderen Orten lesen Erwachsene am Vorlesetag Geschichten vor und Kinder hören zu.

Fast 700.000 Leute machten beim 16. Vorlesetag mit

Überall in Deutschland haben gestern Menschen aus spannenden oder witzigen Büchern vorgelesen – in Schulen, Kindergärten, Büchereien und anderswo. Fast 700.000 Leute machten beim bundesweiten Vorlesetag mit – entweder als Vorleser oder als Zuhörer. Auch unsere Kinderredaktion war dabei und hat es sich an drei Orten mit Kindern gemütlich gemacht. Denn was gibt es Schöneres, als einer richtig guten Geschichte zu lauschen?

1. Familie Ziege gruselt sich

In der Kita Samoastraße in Essen lachten die Kinder über den Papa von Familie Ziege. Der muss im Buch „Wölfe gibt’s doch gar nicht!“ seinen Ziegenkindern eine Gruselgeschichte vom bösen Wolf vorlesen.

„Habt ihr denn da keine Angst?“, fragt Papa Ziege am Anfang des Buches. „Nein, Papa, wir wollen uns doch gerne so richtig gruseln“, antworten die Kinder. Aber was war das für ein Geräusch im Flur? Und wer hat an die Tür geklopft? Da bekommen die Ziegenkinder doch ein wenig Angst. „Das ist doch nur eine Geschichte“, versucht Papa Ziege sie zu beruhigen. Am Ende ist er selbst aber derjenige, der sich am meisten gruselt. So sehr, dass er den Kuchen im Backofen vergisst und sich zum Schluss vor lauter Angst unter den Sofakissen versteckt. Das finden nicht nur die Ziegenkinder im Buch lustig, sondern auch die Kita-Kinder.

2. Wo steckt nur Mathilda?

In der vierten Klasse der Münsterschule in der Stadt Essen rätselten 24 Kinder darüber, wohin die Hauptfigur eines Buches verschwunden ist. Redakteurin Katrin Martens las aus dem Buch „Drei Helden für Mathilda“.

Darin vermissen drei Kuscheltiere eines Morgens ihre sechsjährige Besitzerin. Der Affe Fitze Fusselkopp, der Löwe Wim und der Bär Bummel-Bom sind sich sicher, dass Mathilda entführt wurde. Sie wagen sich in die Großstadt, um Mathilda zu retten.

Für die Lesung aus dem lustigen und gleichzeitig spannenden Buch von Oliver Scherz bedankten sich die Viertklässler mit leckerer Schokolade.

3. Frohe Weihnachten!

„Meleke Kalikimaka!“, Shèngdàn Kuàilè!“ – die Kapitelüberschriften des Buches, das Redakteurin Corinna Zak mit in die Gerhard-Tersteegen-Schule in Neukirchen-Vluyn gebracht hatte, klingen echt lustig. Wie sich bald herausstellte, heißen alle 24 Titel der Kapitel auf Deutsch: „Frohe Weihnachten!“ Bei der Adventskalender-Geschichte von Sabine Zett geht es um ein Krippenspiel mit echten Tieren. Sie wird im Text unten auf dieser Seite vorgestellt.

Die Erst- und Zweitklässler hatten viel Spaß mit dem Hund Schnitzel und der Katze Pünktchen. Das Buch blieb in der Schule. Damit die Jungen und Mädchen es bis Weihnachten noch zu Ende lesen können.