„Unsere Erde, unsere Zukunft“: Mit Strom auf die Straße

Ein Elektroauto, das Strom aus erneuerbaren Energien nutzt, spart Kohlendioxid ein. E-Autos sind aber immer noch teuer und fahren nicht so weit.

Wenn über die Ursachen des Klimawandels geredet wird, geht es immer auch um die Abgase, die durch den Autoverkehr weltweit entstehen. Wenn im Motor Benzin oder Diesel verbrannt werden, kommt zum Beispiel Kohlendioxid aus dem Auspuff heraus. Elektroautos dagegen fahren ohne Benzin und pusten deswegen keine Abgase in die Luft. Sie sparen aber nur dann Kohlendioxid ein, wenn der Strom, den sie tanken, aus erneuerbaren Energien stammt. Außerdem haben Elektroautos nicht nur Vorteile.

Die sogenannten E-Autos erkennt man am E auf dem Autokennzeichen. Unter der Motorhaube steckt ein Akku, der Strom liefert und das Auto mit einem Elektromotor antreibt. Wenn der Akku leer ist, muss man ihn mit einem Kabel an eine Steckdose anschließen.

Ladesäulen in der Stadt

Da gibt es zwei Möglichkeiten: Wer ein Haus hat, kann eine Ladestation in seine Garage einbauen. Oder man lädt sein Auto an öffentlichen Ladesäulen auf. Sie stehen an besonderen Parkplätzen.

Die Autohersteller haben viele verschiedene E-Auto-Modelle auf den Markt gebracht. Volkswagen bietet zum Beispiel den ID.3, BMW den i3, Audi den e-tron und Mercedes den EQA. Die Firma Tesla hat mehrere Modelle, darunter auch einen Sportwagen, der in wenigen Sekunden auf 100 km/h beschleunigt.

Noch nicht so viele Käufer

Trotzdem kaufen nicht so viele Menschen ein Elektroauto, wie es die Politik mal geplant hatte. Das hat vor allem zwei Gründe: Erstens: Man kann mit einem E-Auto nicht so viele Kilometer fahren wie mit einem Auto mit Verbrennungsmotor. Der Akku reicht nicht so lange. Zweitens: E-Autos sind sehr teuer. Das liegt daran, dass die Akkus viel Geld kosten. Beim Tesla S kostet der Akku sogar etwa 20.000 Euro.

Umweltschützer kritisieren auch, dass die Umwelt geschädigt werden kann, je nachdem wie und wo die Rohstoffe, die in den Akkus stecken, aus der Erde geholt werden. Dabei geht es vor allem um die Rohstoffe Lithium und Kobalt. Dieses Problem gibt es aber auch bei den Akkus von Smartphones.

Bis zu 9000 Euro geschenkt

Wenn man ein E-Auto kauft, bekommt man eine staatliche Förderung, also Geld geschenkt. Es sind bis zu 9000 Euro. Außerdem bekommt man Extra-Geld für die Ladestation zu Hause. Das Kabel des E-Autos sollte man nicht einfach in eine normale Steckdose stecken.

Weil man mit einem E-Auto nicht so weite Strecken fahren kann, entscheiden sich viele Autokäufer für ein Hybrid-Auto. Diese Autos haben neben dem Elektromotor noch einen Benzinmotor. Wenn der Akku leer ist, fahren sie mit Benzin weiter. Die Autos produzieren so aber doch wieder Kohlendioxid.

DAS TESLA-WERK

Die US-Firma Tesla baut gerade eine Fabrik in Grünheide bei Berlin. Dort will die Firma Elektroautos bauen, die sie in Europa verkaufen möchte. Es soll auch ein riesiges Werk für die Produktion von Akkus entstehen. Im Juli soll der Bau des Automodells Y beginnen.