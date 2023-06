Kindernachrichten Was dein Körper alles kann

In dem Buch „Bewegung macht dich stark“ geht es auch um das Gewohnheitstier in dir. Es gibt viele Tipps das innere Faultier zu überlisten.

Für eine besondere Zeit in deinem Leben gibt es ein schwieriges Wort: Transitionsphase. Richtig gut erklärt wird es in dem Buch „Bewegung macht dich stark“ von Karsten Brensing und Katrin Linke. Sport, Ausdauer, Kraft und Energie sind neben Bewegung viele Begriffe, die in dem farbenfroh illustrierten Buch wichtig sind. Denn darum geht es: Wie die Entwicklung deiner körperlichen Fähigkeiten sich auf dein ganzes Leben auswirkt.

Mit dem Zahnputzwackler das Gleichgewicht trainieren

Nehmen wir an, du bist zehn Jahre alt. Dein Körper hat in diesem Alter schon eine Menge Dinge gelernt: Erst das Krabbeln, dann das Laufen, später Fahrrad fahren und verschiedene Schwimmabzeichen hast du vielleicht auch schon. Die Entwicklung von Kraft und Größe ermöglichen dir nun, auch andere Herausforderungen zu meistern. „Das ist eine spannende Phase, unser ganzes Nervensystem ist darauf ausgelegt, alles aufzusaugen. Der Körper kann in dieser Phase unheimlich gut lernen“, beschreibt Karsten Brensing.

Karsten Brensing. Foto: loewe

Transition kommt aus der lateinischen Sprache und bedeutet Übergang. Diese Lebensphase ist nicht bei allen Menschen gleich, genaue Altersangaben sind aber auch nicht so wichtig. Wenn dem Körper in dieser Lebensphase viele Möglichkeiten gegeben werden, Neues zu lernen, „programmieren wir ihn im Prinzip aufs Lernen“, sagt der Autor, „das ist ein cooler Trick, denn im späteren Leben kommen ja auch immer wieder neue Sachen dazu.“

Deswegen sei es auch wichtig, sich nicht nur auf den Lieblingssport zu konzentrieren, sagt der Autor. Auch zum Beispiel klettern und jonglieren sind super.

In dem Buch ist es ein Faultier, das mal rumturnt oder auf einen Infokasten hinweist. Es zeigt dir zum Beispiel den Zahnputzwackler. Dabei stehst du während des Zähneputzens nur auf einem Bein und schließt sogar noch die Augen. Das ist ein gutes Training für den Gleichgewichtssinn. Denn das haben die Menschen und die Faultiere von früher gemeinsam, haben Karsten Brensing und Katrin Linke herausgefunden, als sie für das Buch Nachforschungen angestellt haben: Die Riesenfaultiere, die vor über 10.000 Jahren lebten, sind wie die Menschen auf zwei Beinen gegangen!

Mit Tricks zu mehr Selbstkontrolle

Außerdem gibt es ja auch noch das innere Faultier, das lieber auf dem Sofa liegen bleibt, als zum Handball-Training zu gehen. Im Kapitel „Selbstkontrolle – Du bist der Chef“ erfährst du, wie das Gewohnheitstier in dir tickt. Es gibt sogar ein paar Tricks, deine Selbstkontrolle wie einen Muskel zu trainieren. So kannst du herausfinden, ob etwas sinnvoll für dich ist oder nur eine bequeme Angewohnheit.

In dem Buch bekommst du viel Hintergrundwissen über deinen Körper und was Bewegung auslöst. Eigentlich eine geniale Erfindung der Natur, dass etwas, das Spaß macht, auch gut für dich ist.

Kennt ihr schon unsere Kinderzeitung? Ihr wollt noch mehr Nachrichten für Kinder lesen? Dann abonniert unsere Kinderzeitung CHECKY! Sie erscheint jeden Samstag mit zwanzig Seiten und kommt per Post zu euch nach Hause. Hier erfahrt ihr mehr: » checky.news

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten