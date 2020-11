Was im November trotz des Lockdowns glücklich macht

Melanie Maurer sitzt gemeinsam mit ihrer Tochter Marie (11) in ihrem Garten und liest in einem Glücksbuch.

Fußball, Martinszug, Feiern – im November ist alles abgesagt. Aber es gibt noch genügend Aktionen, die möglich sind und fröhlich stimmen.

Das Fußballtraining fällt aus, die große Kindergeburtstagsfeier, der Martinszug und einiges mehr. Nicht schön! Wegen der Corona-Pandemie ist der November ein Monat, in dem Kinder außer in der Schule nur wenig Kontakt zu anderen Kindern haben. Das macht viele traurig. Aber: Es gibt immer noch viel Schönes, das ihr unternehmen könnt! Ein paar Gedanken dazu hat uns Melanie Maurer geschickt. Sie ist Mutter von zwei Schulkindern und findet: „Es gibt ganz viel Gutes, das ich tun kann und das mir keiner streichen kann.“

Ein Projekt in der Schule

In diesen Wochen ohne organisierte Freizeitaktivitäten könnte es ein schönes Projekt in Schulen oder Familien sein, Seiten zu gestalten, die zeigen: Was tut mir gut und hilft, mich selbst und andere zu schützen und gesund zu halten? „Man könnte in einer ganzen Schulgemeinde sammeln und das Ergebnis bündeln und veröffentlichen – entweder als eine Art ,Schülerzeitung’ mit ein paar Seiten Papier, die als Geschenk der Schule an alle Schüler zu Sankt Martin verteilt werden, oder digital, wenn Papier zu teuer ist“, sagt Melanie Maurer.

Lieder, Gedichte, Spiele

Was könnte hineinpassen? Etwa Liedtexte, Gedichte oder Gebete. Auf jeden Fall Tipps für Spiele und Unternehmungen an der frischen Luft. Und praktische Tipps zum Gesundbleiben, zum Beispiel Texte über Heilkräutertees oder Vitamin C. „Vielleicht auch ein schönes Bild wie das Lächeln der Mona Lisa oder ein Leuchtturm im Sonnenschein“, so Melanie Maurer.

Die Mutter einer Tochter und eines Sohnes liest zu Hause gern in einem Buch, das „1000 Glücksmomente“ heißt. „Das Lesen einer beliebigen Seite verströmt jedes Mal ein warmherziges Gefühl“, sagt sie. Was glücklich macht? Beispiele aus dem Buch sind: Kinderlachen – Hundewelpen beim Spielen zusehen – liebevoll den Rücken eingecremt bekommen – eine lange Schlittenfahrt...

Die Mutter ist überzeugt, dass ein gemeinsames Projekt in der Schule die Gemeinschaft stärkt und allen etwas bringt. „Und manchmal ertappt sich selbst der Coolste dabei, in einem solchen Werk später zu blättern und etwas für sich zu finden, das in schwierigen Zeiten stärkt.“

Nun überlegt selbst einmal: Was sind Momente, in denen ihr glücklich seid? Und was kann man davon im November unternehmen, obwohl vieles geschlossen oder abgesagt wurde?



Wir machen euch ein paar Vorschläge: Draußen ist vieles zu zweit oder mit der Familie möglich, dabei ist die Ansteckungsgefahr auch nicht so groß. Ihr könnt zum Beispiel einen Drachen basteln und ihn im Herbstwind steigen lassen. Oder ihr macht mit der Familie eine Schnitzeljagd, mit Krepppapier, Hinweiszetteln und einer Schatzkiste – oder als digitales Geocaching mit dem GPS-Gerät.

Das Kinderspiel „Himmel und Hölle“

Auf den Bürgersteig könnt ihr mit Kreide ein „Himmel und Hölle“-Spiel malen, das kann man gut zu zweit spielen. Im Wald gibt es auch viel zu entdecken. Ihr könnt einen Unterschlupf aus langen Stöcken bauen, einen Bach stauen oder aus gesammelten kleinen Ästen, Bucheckern und anderen Baumfrüchten zu Hause ein Waldmobile basteln.

Drinnen gibt es auch viele Möglichkeiten. Spielzeug habt ihr in eurem Zimmer sicher genug. Ihr könnt aber auch euren Großeltern Karten schreiben oder mit ihnen telefonieren. Und vielleicht ist es eine gute Idee, jetzt schon die Weihnachtsgeschenke vorzubereiten, dann müsst ihr das im Dezember nicht auf die letzte Minute machen.