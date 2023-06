Wenn Feuer auf Wasser trifft: „Elemental“ startet im Kino

Die feurige Ember trifft im neuen Disney-Pixar-Film den Wasserjungen Wade und freundet sich mit ihm an. Dabei ist es Elementen eigentlich verboten, sich zu vermischen.

Was passiert, wenn sich ein Feuermädchen in einen Wasserjungen verliebt? Disney Pixars „Elemental“ läuft ab heute im Kino.

Luft, Feuer, Wasser und Erde – das sind die vier Elemente, die in Element City zusammenleben. In der Straßenbahn oder in der Stadt laufen sich die unterschiedlichen Bewohnerinnen und Bewohner manchmal über den Weg. Nur eine Regel gilt es zu beachten: Die Elemente dürfen sich nicht vermischen! Denn das kann gefährlich werden.

Das sagt zumindest der Vater von Ember, einem Feuermädchen, das ihr Leben lang in dem Viertel ihrer Familie verbringt. In der Stadt hat sie es eher schwierig. Diese ist nämlich nicht für Feuer-Einwanderer ausgelegt. Zufluchtsort für sie ist der Lebensmittelladen ihrer Familie, auf den ihr Vater besonders stolz ist.

Doch dann passiert ein Unfall: Ember hat bei einem ihrer Wutausbrüche im Keller einen Rohrbruch verursacht. Nun strömt für die Feuerfamilie lebensgefährliches Wasser durch den Laden – und mit ihm der Wasserjunge Wade. Ausgerechnet er arbeitet für die städtische Bauaufsicht und sieht im Lebensmittelladen lauter Verstoße, die es zu beheben gilt. Zum Glück hat Wade auch ein gutes Herz und hilft Ember dabei, Lösungen zu finden.

Der Film „Elemental“ von Disney Pixar zeigt beeindruckende Animationen. Foto: Disney / PIXAR

Die verrückte Welt der vier Elemente

Ember und Wade verbringen immer mehr Zeit zusammen und merken, dass sie sich trotz der vielen Gegensätze gar nicht so unähnlich sind. Und das Feuermädchen beginnt, die strengen Regeln ihrer Familie und ihre ganze Weltanschauung noch einmal zu überdenken.

In diesem verrückten Film gibt es viel Neues zu sehen: eine ganz neue Welt, bestehend aus Baumlebewesen, Luftwolken und laufenden Flammen. Man lernt viel über den Lebensstil der einzelnen Lebewesen. So müssen die Feuer-Bewohnerinnen und -Bewohner spezielle Kleidung tragen, die an ihren Körpern nicht verbrennt. Und die Feuer-Babys werden mit Zündwürfeln gefüttert.

Emilia Schüle und Jannis Niewöhner sprechen die Hauptpersonen im neuen Disney-Kinofilm „Elemental“. Foto: Christopher Tamcke / Geisler-Fotopress

Bekannte Stimmen hinter den Figuren

Vielleicht werden euch die Stimmen des Feuermädchens Ember und des Wasserjungen Wade bekannt vorkommen. Die Figuren werden nämlich von zwei bekannten deutschen Schauspielern gesprochen: Jannis Niewöhner hat in der Fantasyreihe rund um „Rubinrot“ eine Hauptrolle gespielt.

Emilia Schüle kennt man zum Beispiel aus dem Jugendfilm „Freche Mädchen“

