Wer bringt die Geschenke? Weihnachtsbräuche aus aller Welt

Den Weihnachtsmann kennt wohl inzwischen jeder. Diese Weihnachtsgestalten sorgen in anderen Ländern für die traditionelle Bescherung.

In Deutschland sind der Weihnachtsmann mit seinem langen, weißen Bart und das goldgelockte Christkind sehr bekannt. Aber in anderen Ländern bringen zum Weihnachtsfest ganz andere Gestalten die Geschenke. Habt ihr schon einmal von der Weihnachtshexe gehört?

Eine Hexe auf der Suche nach dem Jesuskind

Im Land Italien ist sie es nämlich, die zur Weihnachtszeit durch den Schornstein kommt. In ihren Strümpfen und Socken versteckt sie Süßigkeiten für die artigen Kinder. Sie wird „La Befana“ genannt. Die Hexe erscheint aber nicht an Heilig Abend, sondern am Dreikönigstag, also in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar. Der Legende nach wollte sie in dieser Nacht das Jesuskind beschenken, so, wie die Heiligen Drei Könige. Sie verpasst aber den Stern, der ihr den Weg weisen sollte und irrt deshalb von Haus zu Haus, um das Jesuskind zu finden. Dabei bringt sie den Kindern auf ihrem Weg Geschenke.

Statt im Weihnachtsmann-Kostüm verteilt diese Frau die Geschenke im Gewand von „La Befana“. Foto: DARRAY / Shutterstock /

Sauerrahmgrütze für einen kleinen Troll

Bestimmt habt ihr ihn schon einmal irgendwo als Statue oder Motiv auf einer Weihnachtskarte gesehen: Den kleinen Troll mit einer dicken Nase, die aussieht wie eine Kartoffel. Der sogenannte Julenissen bringt der Tradition nach in Norwegen und anderen skandinavischen Ländern die Geschenke an Heilig Abend. Dabei wird er von kleinen Helfern begleitet. Der Legende nach wohnt er in einem Stall und gilt im ländlichen Raum als der Beschützer des Hofes. Damit der Julenissen den Kindern keine Streiche spielt, stellen diese ihm vor der Bescherung Schüsseln mit traditionellen norwegischen Gerichten hin, zum Beispiel Sauerrahmgrütze.

Die Julenissen sind kleine Trolle, die am Weihnachtsabend Geschenke bringen. Foto: artincamera / Shutterstock / artincamera

Großvater und Enkelin bringen die Geschenke

In vielen osteuropäischen Ländern wie Russland, Slowenien und Bulgarien sorgt Väterchen Frost für die Bescherung. Er sieht ein bisschen so aus wie der Weihnachtsmann, trägt aber ein bodenlanges Gewand. Er gilt als der Herrscher des Waldes und bringt der Geschichte nach den Winter in das Land. Dabei trägt er ein Zepter, mit dem er alles zu Eis gefrieren kann. Die Geschenke bringt er außerdem nicht am 24. Dezember sondern in der Silvesternacht. Unterstützt wird Väterchen Frost von seiner Enkelin Snegurotschka, das bedeutet so viel wie „Schneeflöckchen“.

Ein Holzklotz verwandelt Obst in Süßigkeiten

In Katalonien, einer Region in Spanien, gibt es eine ganz besondere Weihnachtstradition. Der sogenannte „Tió“ ist ein magischer Holzklotz mit einem aufgemalten Gesicht, der in eine Decke aufgewickelt ist. Ab dem 8. Dezember beginnen die Kinder ihn mit Obst und Brot zu füttern, indem sie es unter die Decke legen. In seinem „Bauch“ sollen die Lebensmittel dann zu Süßigkeiten werden. Am Weihnachtsabend belohnt der Tió dann die Kinder, die sich so gut um ihn gekümmert haben, mit Süßkram und Geschenken.

So sieht der hungrige Holzklotz Tió aus. Foto: Juanjo Molina / Shutterstock / Juanjo Molina

