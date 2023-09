Wer wird die beste Klasse Deutschlands?

Die Klasse 7c aus Frechen will zeigen, dass sie die beste Klasse Deutschlands ist. Die Erste-Reihe-Kids Hannah und Philine im Interview.

Mit einer lustigen und ausgefallenen Idee haben sich die Kinder der Klasse 7a aus Frechen für „Die beste Klasse Deutschlands“ beworben. Dass sie einige Monate später auch tatsächlich bei der Show dabei sein dürfen, das hätten die Erste-Reihe-Kids Hannah und Philine nicht gedacht.

Hannah ist 13 Jahre alt, hat ein Pflegepony, klettert gerne und interessiert sich für Naturwissenschaften. Philine ist auch 13, tanzt gerne, trainiert Selbstverteidigung und liebt Fremdsprachen. Sie beide sind beste Freundinnen. Wie sie von ihrer Teilnahme erfahren haben, und wie es war, im Studio zu stehen, das erzählen sie im Interview.

Wie kam es, dass eure Klasse bei der Show mitgemacht hat?

Philine: Das Lustige war, dass wir ganz neu zusammengewürfelt wurden, weil wir unsere Fremdsprachen gewählt hatten. Wir waren also alle erst seit zwei Monaten in der neuen Klasse. Eine Mitschülerin hat dann eine Werbung der Show im Fernsehen gesehen und hatte die Idee, mitzumachen.

Hannah: Die ganze Klasse fand das cool, so konnte man sich besser kennenlernen. Unsere Lehrerinnen und Lehrer haben uns damit unterstützt und ihre Stunden geopfert, sodass wir unser Video drehen konnten.

Wie kann man sich dieses Video vorstellen?

Philine: Unsere Idee war es, die beste Klasse Deutschlands nachzustellen. Zwei von uns waren die Moderatoren. Wir haben allerdings keine Wissensfragen genommen, sondern Fragen zu unserer Klasse. Hannah: Wir haben zum Beispiel gefragt, was unsere Klasse besonders gut kann oder was in unserer Klasse groß geschrieben wird.

Philine, Hannah und ihre Klasse haben auch die Moderatoren Clarissa und Tobi getroffen. Foto: KiKA/Steffen Becker

Wie habt ihr erfahren, dass ihr dabei seid?

Philine: Das war ganz lustig, wir haben unsere Lehrer immer wieder gefragt, ob sie schon eine Rückmeldung bekommen haben. Und sie haben nein gesagt. Dann hatten wir eine Weihnachtsfeier in der Klasse und am Schluss hat unser Lehrer gesagt, er hätte noch ein Geschenk für uns. Dann hat er uns ein Video gezeigt, wie er einen Umschlag unter seinem Weihnachtsbaum findet. Darin stand, wir sind dabei. Wir haben alle aufgeschrien vor Freude.

Eure Show ist schon gedreht. Wie war es, im Studio zu stehen?

Hannah: Ich habe die Show immer geguckt, als ich klein war und fand es so cool, dass die großen Kinder da mitmachen durften. Deswegen war es eine coole Erfahrung, selbst dort zu stehen. Auch Clarissa und Tobi live zu sehen war toll und auch die Busfahrt zum Studio mit der Klasse.

Philine: Die Klasse ist durch das Video und die Teilnahme wirklich zusammengewachsen. Es sind Freundschaften entstanden, die niemand erwartet hätte.

Kennt ihr schon unsere Kinderzeitung? Ihr wollt noch mehr Nachrichten für Kinder lesen? Dann abonniert unsere Kinderzeitung CHECKY! Sie erscheint jeden Samstag mit zwanzig Seiten und kommt per Post zu euch nach Hause. Hier erfahrt ihr mehr: » checky.news

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten