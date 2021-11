Wie gut kennt ihr euch aus?

In welcher Stadt feierte in Deutschland das Musical „Die Eiskönigin“ Premiere?

Neue Corona-Regeln, tolle neue Hörbücher und wichtige Entscheidungen in Sachen Klimaschutz. Viel Spaß bei unserem Monatsquiz!

In diesem Monat ist viel passiert. Während die Parteien hier in Deutschland nach der Bundestagswahl über ihr Bündnis sprachen, trafen sich Vertreter und Vertreterinnen der verschiedensten Länder der Erde, um über den Klimaschutz zu sprechen. Auch ein Musical feierte Premiere. Was ist noch passiert? Wenn ihr die Kinderseite gelesen habt, könnt ihr die Fragen leicht beantworten. Das Lösungswort beginnt wie immer mit einem Großbuchstaben. Zu gewinnen gibt es Bücher.

1. Was war am 1. November?

t) Tag der Deutschen Einheit

s) Buß- und Bettag

v) Allerheiligen

2. Die Schwestern Elsa und Anna sind den meisten Kindern aus „Die Eiskönigin“ bekannt. Jetzt gibt es zu dem Film auch ein Musical. In welcher Stadt wird es gezeigt?

ü) Köln

b) Berlin

a) Hamburg

3. Eine bekannte deutsche Schauspielerin wollte unbedingt das Hörbuch „Schlecki Leckermaul“ einlesen. Wie heißt sie?

q) Nora Tschirner

a) Katja Riemann

o) Maria Furtwängler

4. Viele Politiker und Politikerinnen trafen sich in Großbritannien zur Weltklimakonferenz. In welcher Stadt fand sie statt?

K) Glasgow

M) Liverpool

A) London

5. Im Zoo in der Stadt Rostock sind zwei Babys einer gefährdeten Tierart zur Welt gekommen. Welche?

r) Eisbären

c) Löwen

f) Koalas

6. Das Coronavirus breitet sich wieder weiter aus. Was gilt deshalb in Bussen und Bahnen?

s) 2 G

e) 3 G

g) 5 G

7. Die Wissensbücher von „Was ist was?“ gibt es schon sehr lange. Wie lange eigentlich?

j) 50 Jahre

l) 60 Jahre

x) 70 Jahre

8. Wie nennt man das, wenn aus alten Sachen, neue und wertvollere gemacht werden?

n) Upcycling

h) Downcycling

m) Topcycling

Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, schickt heute eine E-Mail (Stichwort: Monatsquiz) an die E-Mail-Adresse kinder@funkemedien.de! In der E-Mail müssen eure Eltern bestätigen, dass sie mit eurer Teilnahme einverstanden sind. Bitte gebt Namen, Alter und Adresse an!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten