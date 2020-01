In Australien können viele Kinder nicht mehr draußen spielen. Durch die Buschfeuer bilden sich riesige Rauchwolken.

Ysabelle wünscht sich saubere Luft

Klima‌ –‌ Wenn Ysabelle-Grace in den Himmel schaut, sieht sie nur graugelben Dunst. Schuld an der seltsamen Farbe sind die Buschbrände. Diese Feuer fressen sich seit Wochen durch die Landschaft rund um die Heimat der Siebenjährigen. Sie lebt in Canberra, der Hauptstadt des Landes Australien.

„Die Luft ist schlecht“, sagt Ysabelle-Grace. Deswegen tragen sie und ihre kleine Schwester nun Atemmasken vor dem Mund. Die Masken sollen die feinen Teilchen aus der Luft herausfiltern, die durch die Brände entstehen. Es ist ungesund, diese Teilchen einzuatmen. „Trotz der Masken können wir nicht mehr zum Spielen rausgehen“, erklärt Ysabelle-Grace. Sie hat gerade viel Zeit: In Australien sind Sommerferien. Weil das Land auf der anderen Seite der Weltkugel liegt, herrscht jetzt Hochsommer, an einigen Tagen war es über 40 Grad heiß.

Geschäfte geschlossen

Ysabelle-Grace ist bei diesen Temperaturen natürlich traurig, dass sie nicht schwimmen gehen darf. Auch sonst ist es schwierig, etwas in Canberra zu unternehmen. Wegen der schlechten Luft bleiben viele Geschäfte und Shopping-Zentren, Parks und Museen geschlossen. Die Regierung empfahl: Bleibt besser zu Hause! An einigen Orten war der Rauch so dick, dass er wie farbiger Nebel aussah. Flugzeuge konnten nicht mehr landen. Die Post wird in der Region nicht mehr ausgetragen. In dem Haus von Ysabelle-Graces Eltern breitet sich schon der Rauch aus: „Manchmal kann ich deswegen nicht schlafen.“

Tausende Feuerwehrleute und Helfer kämpfen gegen die Brände. Sie nutzen Hubschrauber und Schläuche, um Wasser auf die Feuer zu spritzen. Außerdem helfen sie den Menschen, die fliehen müssen, weil die Brände zu nahe an ihre Häuser kommen. Etwa 2000 Häuser wurden schon zerstört, über 10 Millionen Hektar Buschland brannten nieder – ein Gebiet, das so groß ist wie unsere Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg zusammen.

„Ich fürchte mich vor den Buschfeuern“, sagt Ysabelle-Grace: „Ich habe eine Notfalltasche mit Kleidung, Essen, Wasser und ein paar Spielsachen gepackt, falls wir wegen der Feuer schnell das Haus verlassen müssen.“ In den nächsten Tagen soll die Gefahr sinken, es könnte ein bisschen regnen. Doch Experten rechnen damit, dass die Brände immer wieder aufflammen und viele Monate andauern werden.