Was passiert eigentlich, nachdem wir einen Brief in den Briefkasten geworfen haben? Am Ende bringen Zusteller wie Jürgen Buchner die Briefe zum Empfänger.

Briefe Zu Besuch bei der Post: So kommt ein Brief zum Empfänger

Wer einen Brief verschickt, wirft ihn meistens in einen Briefkasten. Aber wie kommt die Post zum Empfänger? Die Kinderredaktion hat nachgefragt!

In einem gelben Postauto fährt Hans-Werner Gieselmann vor und parkt in der Nähe des Briefkastens. Herr Gieselmann will aber keinen Brief einwerfen, er ist gekommen, um den Briefkasten zu leeren. Herr Gieselmann ist Postbeamter. Mit einem großen Schlüssel und einer gelben Kiste in der Hand geht er jetzt zum Briefkasten und schließt ihn auf.

Der Postbeamte Hans-Werner Gieselmann (65) leert einen Briefkasten. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Im Kasten hängt ein großer grauer Beutel, in den alle Briefe fallen, die oben durch den Schlitz eingeworfen werden. Herr Gieselmann kippt den Inhalt des Sacks in die gelbe Kiste, den Briefbehälter. Die Kiste kommt ins Auto und die Fahrt geht weiter zum nächsten Briefkasten. Am Ende seiner Tour bringt Herr Gieselmann alle Post, die er eingesammelt hat ins Briefzentrum.

Die Briefe werden sortiert

Davon gibt es in Deutschland 82 Stück, eins davon in Duisburg. Hier kommt der Inhalt aller Briefkästen aus Duisburg und mehreren umliegenden Städten an. Die gelben Kisten werden hier ausgeleert und alle Briefe fallen auf ein Förderband. Jetzt wird sortiert!

Mitarbeiter suchen erst mal alle großen Umschläge heraus. Die werden später von Hand sortiert. Alle kleinen Umschläge fahren auf dem Förderband weiter. Eine Maschine dreht sie so, dass alle Umschläge aufrecht stehen und ordentlich in Kisten gepackt werden können.

Gelbe Postkisten auf einem Förderband im Briefzentrum in Duisburg. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Die Kisten fahren auf einem Förderband weiter zur nächsten Maschine. Hier werden die Briefe sortiert. Diesmal geht es darum, wohin sie verschickt werden. Außerdem müssen alle Briefe auf dieselbe Weise in der Maschine liegen: Die Seite mit der Briefmarke muss oben liegen und die Marke muss am oberen Rand, am besten auf der rechten Seite, sein. Das ist wichtig, denn die Maschine stempelt die Briefe nun mit dem Poststempel. Der muss immer an derselben Stelle landen: oben rechts, auf der Briefmarke.

Wenn alle Briefe gestempelt sind, kommen sie wieder in gelbe Kisten. Die Briefe, die in andere Städte verschickt werden, werden mit Postautos in andere Briefzentren gefahren und von dort aus weiter verteilt.

Die Briefe, die an Adressen in Duisburg und der näheren Umgebung gehen, werden zu einem Zustellstützpunkt gefahren. Dort holen Postboten die Post ab und liefern sie dann aus.

Mit dem Fahrrad Post verteilen

Eine Mitarbeiterin holt die Briefe aus den gelben Kisten und stellt sie auf ein Förderband. Von dort aus fahren die Briefe in die Sortier- und Stempelmaschine. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Einer von ihnen ist Jürgen Buchner. Jeden Morgen bepackt er sein Fahrrad mit mehreren Kisten voller Briefe. In seinen Kisten sind alle Briefe so sortiert, dass Herr Buchner sie unterwegs nicht lange suchen muss, sondern schon alles in der richtigen Reihenfolge ist.

Wenn alle Kisten auf dem Fahrrad sind, geht es los. Herr Buchner macht sich auf den Weg, um die Briefe ans Ziel zu bringen und bei ihren Empfängern einzuwerfen. Wer weiß, vielleicht ist ja in einer seiner Kisten auch ein Brief aus dem Kasten, den Hans-Werner Gieselmann am Tag zuvor geleert hat?

Der Welttag der Post

Am 9. Oktober wird jedes Jahr der Welttag der Post gefeiert.

Auf der ganzen verschicken Menschen Briefe. Aber wusstet ihr, dass die Farbe der Post nicht in allen Ländern gelb ist?

In Großbritannien sind Briefkästen zum Beispiel rot, in den USA blau und in den Niederlanden orange.

Die Kinderzeitung CHECKY!

In der Ausgabe der Kinderzeitung CHECKY! vom 10. Oktober 2020 könnt ihr noch mehr über den Weg eines Briefes lesen. Checky hat selbst einen Brief verschickt und ihn vom Briefkasten bis zum Empfänger begleitet. Mehr Infos zur Kinderzeitung findet ihr unter www.checky.news.