Zwischen bunten Bildern und geheimen Sprachen

Kinderreporterin Paula hat im Museum Folkwang die Ausstellung mit Bildern vom Künstler Keith Haring besucht. Es gab viel zu entdecken.

Im Museum Folkwang in der Stadt Essen ist noch bis zum 29. November eine Ausstellung mit rund 200 Werken des Künstlers Keith Haring zu sehen. Kinderreporterin Paula Baumgarten (10) hat sie sich angesehen. Lest hier ihren Bericht:





„Keith Haring war ein sehr wacher und aktiver Mann. Er lebte von 1958 bis 1990 und wurde nur 31 Jahre alt. Er starb so jung, weil er Aids hatte. Keith Haring war homosexuell und ging ganz offen damit um. Er kämpfte gegen Diskriminierung und Rassismus, in seinen Bilder ging es meistens um Politik und Aids.

Keith Haring wuchs in Kutztown auf, einem kleinen Dorf in den USA. Später ging er nach New York, wo er auch starb. Er fand es dort sehr toll und war überwältigt von der Größe der Stadt. Da verbrachte er die meiste Zeit seines Lebens.

Er mochte Kinder sehr

Keith Haring arbeitete gerne mit Kindern. Er mochte Kinder am meisten und fand, dass sie die Zukunft sind. Er malte auch mit Schulklassen Wände voll. Das war besonders an ihm.

Die meisten Künstler arbeiten alleine, aber er arbeitete am liebsten mit jemand anderem zusammen. Er bemalte U-Bahn-Wände und Werbeplakate. Einige Menschen haben sich nachts zu Werbeplakaten geschlichen, die er bemalt hatte, und schnitten sich Stücke heraus.

Keith Haring hatte eine Geheimsprache. Zum Beispiel malte er Babys. Sie standen für Hoffnung. Hunde, Pyramiden und Ufos standen für Kraft.

In der Ausstellung kann man Keith Harings Bilder sehen, aber zum Beispiel auch Fotos, Videos und einen Blechrest von einem Taxi, auf dem er gekritzelt hat. Es gibt auch einen Raum, in dem man mit Kreide malen kann, so wie Keith Haring das damals in der New Yorker U-Bahn gemacht hat. Er meinte, Kunst müsste für alle da sein.

Ich finde seine Bilder sehr cool, aber sie gefallen vielleicht nicht jedem. Viele erinnern mich an Comics und Graffitis. Auf einem Bild sind ein roter Wolf und zwei grüne Männchen zu sehen. Der Wolf hält ein Männchen in der Hand und auf das andere tritt er drauf. Der Boden ist orange mit Punkten, und der Hintergrund ist gelb. Die Farben sind sehr kräftig.

Ich glaube, das Bild steht für Unterdrückung, weil der Wolf beide Männchen festhält und die Kontrolle über sie hat. Der Wolf ist rot, weil er böse ist. Wir Menschen empfinden rot als böse und bekommen oft Angst, wenn wir etwas Rotes sehen. Zum Beispiel wissen wir bei einer Ampel, dass wir bei Rot anhalten müssen und Gefahr droht. Die Figuren sind grün, weil sie nett sind. Grün steht für das Gute.

In Museen und Privatbesitz

Die meisten Bilder in der Ausstellung gehören anderen Museen oder Privatbesitzern. Als ich mir die Ausstellung angesehen hatte, hat mir Frau Schank vom Museum Folkwang noch Fragen beantwortet. Im Museum gibt es zum Beispiel ein Kinderprogramm zu Keith Haring.

Die Ausstellung fand ich toll und ich empfehle hinzugehen! Die Bilder sind auf jeden Fall etwas anderes und regen zum Nachdenken an!“