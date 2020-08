In Arnsberg werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Wahlen Kommunalwahl 2020 in Arnsberg – die wichtigsten Infos

Arnsberg. Die Kommunalwahl in Arnsberg findet am 13. September 2020 statt. Wir erklären, wer gewählt wird und was Sie rund um die Wahl wissen müssen.

Die Kommunalwahl am 13. September wirft ihre Schatten voraus. Mit dem großen WP-Heimatcheck hat die Redaktion bereits die Grundlage zur Themendiskussion in den Städten gelegt. Doch wer steht eigentlich zur Wahl, welche Themen dominieren und wo kann ich eigentlich meine Stimme abgeben? Die Redaktion gibt einen kurzen Überblick.

Kommunalwahl in Arnsberg: Was wird gewählt?

In Arnsberg werden am 13. September der Kreistag, der Landrat und der Stadtrat gewählt. Ein neuer Bürgermeister wird dagegen wie in anderen Kommunen nicht gewählt, da bereits im Februar 2018 eine gesonderte Wahl stattfand. Die nächste Wahl eines neuen Bürgermeisters gibt es erst bei der Kommunalwahl 2025.

Wer steht zur Wahl?

In Arnsberg treten CDU, SPD, FDP, Grüne, AfD, Die Linke, Die Partei und Sauerländer Bürgerliste (SBL) auf Parteiebene an.

Das sind die Themen: Bezahlbarer Wohnraum und Kinderbetreuung

In Arnsberg reicht das Themenspektrum vom Mangel an bezahlbarem Wohnraum über die Vermarktung von Gewerbegebieten bis zur Umsetzung des Masterplans Sport. Einige Parteien setzen sich für kostenlose Kinderbetreuung ein. Die Aufarbeitung der Folgen der Coronakrise beschäftigt alle Gruppierungen, die antreten.

Wo finde ich mein Wahllokal

Wer letztlich in Arnsberg bei der Wahl die Nase vorn hat, entscheiden am 13. September die Bürger. Aufgrund der Corona-Pandemie und einer Gesetzesänderung für diese Kommunalwahlen stehen statt wie bisher 63 für diese Wahlen nur 41 Wahllokale zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es auch . Das jeweilige Wahllokal steht auch der Wahlbenachrichtigung, ist aber auch im Internet auf den Seiten der Stadt Arnsberg einsehbar.