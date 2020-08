In Breckerfeld werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Wahlen Kommunalwahl 2020 in Breckerfeld – die wichtigsten Infos

Breckerfeld. Die Kommunalwahl in Breckerfeld findet am 13. September 2020 statt. Wir erklären, wer gewählt wird und was Sie rund um die Wahl wissen müssen.

Die Kommunalwahl am 13. September wirft ihre Schatten voraus. Mit dem großen WP-Heimatcheck hat die Redaktion bereits die Grundlage zur Themendiskussion in den Städten gelegt. Doch wer steht eigentlich zur Wahl, welche Themen dominieren und wo kann ich eigentlich meine Stimme abgeben? Die Redaktion gibt einen kurzen Überblick.

Kommunalwahl in Breckerfeld: Was wird gewählt?

In Breckerfeld werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat, des neuen Ruhrparlaments sowie der Bürgermeister gewählt.

Wer steht zur Wahl?

In der Hansestadt treten CDU, SPD, FDP, Grüne und die Freie Wählergemeinschaft auf Parteiebene an. Es gibt nur einen Bürgermeisterkandidaten, der die Interessen der Breckerfelder vertreten will: Der amtierende Bürgermeister André Dahlhaus (CDU). Der Wähler muss auf diesem Zettel trotzdem ein Kreuzchen machen. Und zwar bei „ja“ oder „nein“.

Bei der Wahl zur Vertretung im Düsseldorfer Landtag gibt es zwei Kandidaten: Der Hattinger Olaf Schade tritt für die SPD und die Grünen an, sein Herausforderer ist der Schwelmer Oliver Flüshöh, der die CDU und die FDP hinter sich weiß.

Das sind die Themen: Nahverkehr, Gastronomie und medizinische Versorgung

Nirgendwo sind die Menschen zufriedener mit ihrer Stadt, als in Breckerfeld. Das ergab der große WP-Heimatcheck, in dem die Hansestadt die beste Note von allen 40 Kommunen in Südwestfalen bekommen hatte. Mit der Traumnote 1,50 benoteten die Breckerfelder ihre Heimatstadt – Verbesserungspotenzial gibt es aber dennoch.

Denn in den Punkten öffentlicher Nahverkehr, Gastronomie und medizinische Versorgung waren die Noten weit unter dem Durchschnitt. Auch die Digitalisierung der Stadt mit rund 9000 Einwohnern ist ein wichtiges Thema für die Zukunft. Zudem gibt es Forderungen, ein Anreizsystem für Ärzte zu entwickeln, damit diese sich in Breckerfeld niederlassen und die medizinische Versorgung gewährleistet werden kann.

Wo finde ich mein Wahllokal?

Wer letztlich in Breckerfeld bei der Wahl die Nase vorn hat, entscheiden am 13. September die Bürger. In insgesamt 14 Wahllokalen und Briefwahlbezirken kann die Stimme angegeben werden. Das jeweilige Wahllokal steht auf der Wahlbenachrichtigung, ist aber auch im Internet auf den Seiten der Stadt Breckerfeld nachzulesen.