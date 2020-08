In Fröndenberg werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Wahlen Kommunalwahl 2020 in Fröndenberg – die wichtigsten Infos

Fröndenberg. Die Kommunalwahl in Fröndenberg findet am 13. September 2020 statt. Wir erklären, wer gewählt wird und was Sie rund um die Wahl wissen müssen.

Die Kommunalwahl am 13. September wirft ihre Schatten voraus. Mit dem großen WP-Heimatcheck hat die Redaktion bereits verschiedene Themen zur Diskussion gestellt. Doch wer steht eigentlich zur Wahl, welche Themen dominieren und wo kann meine Stimme abgeben? Die Redaktion gibt einen kurzen Überblick.

Kommunalwahl in Fröndenberg: Was wird gewählt?

In Fröndenberg werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, des Ruhrparlaments, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Wer steht zur Wahl?

In Fröndenberg treten CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, FWG und Die Linke auf Parteiebene an. 17 Ratsmitglieder werden direkt in den 17 Wahlbezirken gewählt und weitere 17 über die Reservelisten der Parteien und Wählergruppen.

Vier Bürgermeisterkandidaten werfen ihren Hut in den Ring und wollen die Interessen der Fröndenberger vertreten: CDU und FDP schicken Heinz-Günter Freck ins Rennen, die SPD ihre Fraktionsvorsitzende Sabina Müller, Bündnis 90/Die Grünen Frank Schröer und die FWG ihren Fraktionsvorsitzenden Matthias Büscher.

Um das Amt des Landrats bewerben sich Mario Löhr (Selm) für die SPD, Marco Morten Pufke (Bergkamen) für die CDU, Herbert Goldmann (Fröndenberg) für Bündnis 90/Die Grünen, Susanne Schneider (Schwerte) für die FDP und Andreas Dahlke (Lünen) für die GFL.

Das sind die Themen: Schürenfeld, Breitbandausbau und die Innenstadt

In Fröndenberg gibt es mehrere Themen, die den Bürgern unter den Nägeln brennen. Nicht nur aus Sicht der Gewerbegebietsvermarktung, sondern auch wegen des geplanten Feuerwehrstandortes West wird das Schürenfeld weiterhin in der Diskussion bleiben. Wie geht es mit dem Breitbandausbau in Fröndenberg, vor allem in den Ortsteilen, weiter? Die Bundesmittel konnten nicht abgerufen werden, weil die erste Ausschreibungsrunde gescheitert ist.

In der Fröndenberger Innenstadt tut sich bereits einiges, aber die Weiterentwicklung wird auch im Wahlkampf ein Thema sein. In Fröndenberg hat man mit dem Freibad Dellwig und Patenschaftskreis bereits zwei vorbildliche ehrenamtliche Initiativen. Wie kann das Ehrenamt noch weiter gestärkt werden?

Wo finde ich mein Wahllokal?

Wer letztlich in Fröndenberg bei der Wahl die Nase vorn hat, entscheiden am 13. September die Bürger. In insgesamt 23 Wahllokalen (17 Wahlbezirken) und kann die Stimme angegeben werden. Das jeweilige Wahllokal steht auf der Wahlbenachrichtigung, ist aber auch im Internet auf den Seiten der Stadt Fröndenberg nachzulesen.