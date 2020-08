In Hagen werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Wahlen Kommunalwahl 2020 in Hagen – die wichtigsten Infos

Hagen. Die Kommunalwahl in Hagen findet am 13. September 2020 statt. Wir erklären, wer gewählt wird und was Sie rund um die Wahl wissen müssen.

Die Kommunalwahl am 13. September wirft ihre Schatten voraus. Mit dem großen WP-Heimatcheck hat die Redaktion bereits die Grundlage zur Themendiskussion in den Städten gelegt. Doch wer steht eigentlich zur Wahl, welche Themen dominieren und wo kann ich eigentlich meine Stimme abgeben? Die Redaktion gibt einen kurzen Überblick.

Kommunalwahl in Hagen: Was wird gewählt?

In Hagen werden am 13. September die Vertretungen der fünf Bezirke Mitte, Haspe, Nord, Eilpe/Dahl und Hohenlimburg, der Stadt, des Landrates, des neuen Ruhrparlaments sowie der Bürgermeister gewählt. Rund 148.000 Hagener sind stimmberechtigt.

Wer steht zur Wahl?

In Hagen treten CDU, SPD, FDP, Grüne, Die Linke, die BfH, die Piratenpartei, Die Partei und die AfD auf Parteiebene an. Gleich acht Kandidaten konkurrieren um das Amt des Bürgermeisters, um die Interessen der Hagener zu vertreten. Den amtierenden Bürgermeister Erik O. Schulz (CDU/FDP/Grüne) versuchen Wolfgang Jörg (SPD), Dr. Josef Bücker (Hagen Aktiv), Ingo Hentschel (Die Linke), Michael Eiche (AfD), Thorsten Kiszkenow (Piratenpartei), Franco Flebus (Republikaner) und Laura Knüppel (Die Partei) abzulösen.

Parallel entscheiden die Hagener über die Zusammensetzung des neuen Stadtrates, über die fünf Bezirksvertretungen (Mitte, Haspe, Nord, Eilpe/Dahl und Hohenlimburg) und erstmals auch darüber, wie sich das Ruhrparlament des Regionalverbands Ruhr (RVR) künftig zusammensetzt.

Das sind die Themen: Schuldenabbau, Integration und Verkehr

In Hagen gibt es gleich mehrere Themen, die den Bürgern unter den Nägeln brennen. Da ist zum einen der hohe Schuldenstand der Stadt. Durch die Corona-Pandemie wurde die Stadtkasse gebeutelt. Nach dem in den vergangenen Jahren erstmals wieder Schulden abgebaut werden konnten, drohen durch die Belastungen wieder hohe Neuschulden. Gleichzeitig möchte die Stadt aber attraktiver für seine Bürger und potenzielle Neubürger werden – nur wie soll das unter Berücksichtigung der leeren Stadtkasse finanziert werden?

Darüber hinaus ist die Integration von Zuwanderern aus Südosteuropa in Hagen eine große Herausforderung. Viele junge Menschen kommen aus Rumänien und Bulgarien an Lenne, Volme und Ennepe – sie gilt es in das öffentliche Leben der Stadt zu integrieren.

Ebenfalls ist das Thema Verkehr in Hagen wichtig. Spuren für Busse und Radfahrer sollen eingeführt werden, doch wie soll der Verkehr in der ohnehin schon verstopften Innenstadt dann funktionieren? Wie geht es mit der Brücke in Altenhagen weiter? Als Verkehrsknotenpunkt zwischen dem Ruhrgebiet und dem Sauerland kommt der Stadt eine wichtige Rolle beim Thema Verkehr zu – gesucht werden Lösungen für die Zukunft, um das Aufkommen an Verkehrsteilnehmern jeglicher Art stemmen zu können.

Wo finde ich mein Wahllokal?

Wer letztlich in Hagen bei der Wahl die Nase vorn hat, entscheiden am 13. September die Bürger. In insgesamt 26 Wahllokalen und vier Briefwahlbezirken kann die Stimme angegeben werden. Das jeweilige Wahllokal steht auf der Wahlbenachrichtigung, ist aber auch im Internet auf den Seiten der Stadt Hagen nachzulesen.