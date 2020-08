Wahlen Kommunalwahl 2020 in Kreuztal – die wichtigsten Infos

Kreuztal. Die Kommunalwahl in Kreuztal findet am 13. September 2020 statt. Wir erklären, wer gewählt wird und was Sie rund um die Wahl wissen müssen.

Die Kommunalwahl am 13. September wirft ihre Schatten voraus. Mit dem großen

WP-Heimatcheck hat die Redaktion bereits eine Grundlage zur Themendiskussion in den Städten gelegt. Doch wer steht eigentlich zur Wahl, welche Themen dominieren und wo kann ich eigentlich meine Stimme abgeben? Die Redaktion gibt einen kurzen Überblick.

Kommunalwahl in Kreuztal: Was wird gewählt?

In Kreuztal werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises Siegen-Wittgenstein, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt. In Kreuztal werden an diesem Tag außerdem der Integrationsbeirat und der Seniorenbeirat neu gewählt.

Wer steht zur Wahl?

Auf Parteiebene treten SPD, CDU, Grüne, UWG und FDP an. Drei Bürgermeisterkandidaten haben sich gefunden, die die Interessen der Kreuztaler vertreten wollen: Der amtierende Bürgermeister Walter Kiß für die SPD, der parteilose Dr. Ulrich Müller für die CDU und Dieter Gebauer für die Grünen.

Das sind die Themen: Gewerbegebiete, Verkehr und Grüne Mitte Buschhütten in Kreuztal

Wie in vielen Kommunen ist der Verkehr ein Thema, mit dem viele Bürger auch in Kreuztal hadern. Die Anbindung an ÖPNV ist verbesserungswürdig und die Dauerbaustelle auf der B 508 verärgert ebenfalls viele Bürger. Die Gestaltung der „Grünen Mitte Buschhütten“ ist ein wichtiges Projekt der Stadtentwicklung.

Zuletzt sorgten außerdem der Erdwall der Krombacher Brauerei und der Gestank in Eichen und Krombach, der möglicherweise ebenfalls auf die Brauerei zurückzuführen ist, für Ärger. Die Schaffung neuer Gewerbegebiete und die Beachtung des Umweltschutzes sind weitere Themen, die Politik, Verwaltung und Bürger beschäftigen.

Wo finde ich mein Wahllokal?

Wer letztlich in Kreuztal bei der Wahl die Nase vorn hat, entscheiden am 13. September die Bürger. In insgesamt 19 Wahllokalen und Briefwahlbezirken kann die Stimme angegeben werden. Das jeweilige Wahllokal steht auf der Wahlbenachrichtigung, ist aber auch im Internet auf den Seiten der Stadt Kreuztal nachzulesen.