Kommunalwahl 2020 in Menden – die wichtigsten Infos

Menden. Die Kommunalwahl in Menden findet am 13. September 2020 statt. Wir erklären, wer gewählt wird und was Sie rund um die Wahl wissen müssen.

Die Kommunalwahl am 13. September wirft ihre Schatten voraus. Mit dem großen WP-Heimatcheck hat die Redaktion bereits verschiedene Themen zur Diskussion gestellt. Doch wer steht eigentlich zur Wahl, welche Themen dominieren und wo kann meine Stimme abgeben? Die Redaktion gibt einen kurzen Überblick.

Kommunalwahl in Menden: Was wird gewählt?

In Menden werden am 13. September die Vertreter für den Stadtrat, den Integrationstat, den Kreistag, sowie der Landrat und der Bürgermeister gewählt.

Wer steht zur Wahl?

In Menden treten CDU, SPD, FDP, Grüne, UWG, Die Linke, USF und AfD auf Parteiebene an. 22 Ratsmitglieder werden direkt in den 22 Wahlbezirken gewählt und weitere 22 über die Reservelisten der Parteien und Wählergruppen.

Gleich fünf Bürgermeisterkandidaten werfen ihren Hut in den Ring und wollen die Interessen der Mendener vertreten: Die CDU schickt Sebastian Arlt ins Rennen, die FDP ihren Fraktionsvorsitzenden Stefan Weige, die AfD Rainer Schwanebeck, stellvertretender Sprecher der AfD im Märkischen Kreis. Darüber hinaus wollen Roland Schröder (parteilos, unterstützt von SPD, UWG und Grünen) und Andreas Nolte (parteilos) in Menden Bürgermeister werden.

Eine Kandidatin und fünf Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von Landrat Thomas Gemke, der nicht für eine dritte Wahlperiode kandidiert. Landtagsabgeordnete Angela Freimuth (Schalksmühle) tritt für die FDP an, Landtagsabgeordneter Marco Voge (Balve) für die CDU. Für die SPD kandidiert Volker Schmidt (Lüdenscheid), die UWG schickt ihren Kreis-Fraktionsvorsitzenden Walter Gertischke (Hemer) ins Rennen. Christian Kißler (Altena) kandidiert für die Linke und Gerhard Droßel (Hemer) für die AfD.

Das sind die Themen: Attraktivität der Innenstadt und Schulen

In Menden gibt es mehrere Themen, die den Bürgern unter den Nägeln brennen. Da ist zum einen die Diskussion um die Zahl der Leerstände in der Mendener Innenstadt. Die Fußgängerzone wurde in den vergangenen Jahren neu gestaltet: „Aber was nützt das, wenn es keine Geschäfte mehr gibt“, heißt es immer. Die Ursachensuche gestaltet sich schwierig. Liegt es an den Ladenmieten? Liegt es am Nordwallcenter-Projekt, das bekanntlich gescheitert ist?

Auch das Thema Schulen bietet reichlich Diskussionsstoff. Derzeit entsteht der neue Anbau am Gymnasium an der Hönne. Aber wird er tatsächlich ausreichend Platz bieten? Was geschieht mit dem seit Schließung der Schulen leerstehenden Schulzentrum am Bieberberg in Lendringsen? Und wie sieht es mit weiteren Gewerbeansiedlungen aus? Wird die Erschließung von Hämmer-Süd den erhofften Erfolg bringen? Ist Menden attraktiv genug für junge Familien?

Wo finde ich mein Wahllokal?

Wer letztlich in Menden bei der Wahl die Nase vorn hat, entscheiden am 13. September die Bürger. In insgesamt 35 Wahllokalen (22 Wahlbezirken) und zunächst zehn kann die Stimme angegeben werden. Das jeweilige Wahllokal steht auf der Wahlbenachrichtigung, ist aber auch im Internet auf den Seiten der Stadt Menden nachzulesen.