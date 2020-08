In Netphen werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Wahlen Kommunalwahl 2020 in Netphen – die wichtigsten Infos

Netphen. Die Kommunalwahl in Netphen findet am 13. September 2020 statt. Wir erklären, wer gewählt wird und was Sie rund um die Wahl wissen müssen.

Die Kommunalwahl am 13. September wirft ihre Schatten voraus. Mit dem großen

WP-Heimatcheck hat die Redaktion bereits eine Grundlage zur Themendiskussion in den Städten gelegt. Doch wer steht eigentlich zur Wahl, welche Themen dominieren und wo kann ich eigentlich meine Stimme abgeben? Die Redaktion gibt einen kurzen Überblick.

Kommunalwahl in Netphen: Was wird gewählt?

In Netphen werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises Siegen-Wittgenstein, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Wer steht in Netphen zur Wahl?

Auf Parteiebene treten CDU, SPD, UWG, Bündnis 90/Die Grünen und FDP an. Die Bürgermeisterwahl wird in Netphen als Duell ausgetragen: Sebastian Zimmermann (CDU) fordert den parteilosen Amtsinhaber Paul Wagener heraus.

Das sind die Themen: Geld ist das große Thema in Netphen

Der Nothaushalt droht, die Verabschiedung des Haushalts scheiterte zunächst, bevor er unter zwar mit großer Mehrheit angenommen aber trotzdem scharf kritisiert wurde. Grund- und Gewerbesteuer wurden erhöht. Die KAG-Beiträge sind ebenfalls ein wichtiges Thema in Netphen. Und auch in Netphen beschäftigt die Bürger das Thema Nahverkehr und sie sind alles andere als zufrieden mit der aktuellen Lage.

Wo finde ich mein Wahllokal?

Wer letztlich in Netphen bei der Wahl die Nase vorn hat, entscheiden am 13. September die Bürger. In insgesamt 17 Wahllokalen und Briefwahlbezirken kann die Stimme angegeben werden. Das jeweilige Wahllokal steht auf der Wahlbenachrichtigung, ist aber auch im Internet auf den Seiten der Stadt Netphen nachzulesen.