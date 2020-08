Kommunalwahlen 2020 in Bad Laasphe – die wichtigsten Infos

In Bad Laasphe werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Bad Laasphe. Die Kommunalwahl in Bad Laasphe findet am 13. September 2020 statt. Wir erklären, wer gewählt wird und was Sie rund um die Wahl wissen müssen.

Die Kommunalwahl am 13. September wirft auch in Bad Laasphe ihre Schatten voraus. Mit dem großen WP-Heimatcheck hat die Redaktion bereits die Grundlage zur Themendiskussion gelegt. Doch wer steht eigentlich zur Wahl, welche Themen dominieren und wo kann ich eigentlich meine Stimme abgeben? Die Redaktion gibt einen kurzen Überblick.

Kommunalwahl in Bad Laasphe: Was wird gewählt?

Wer steht zur Wahl?

In Bad Laasphe wird das Rennen um das Rathaus besonders spannend. Es gibt in der Stadt im Grunde nur zwei Lager: die Befürworter und die Gegner von Bürgermeister Dr. Torsten Spillmann. Der parteilose Amtsinhaber kandidiert erneut und kann sich der Unterstützung weiter Teile der SPD sicher sein. Als Herausforderer haben sich CDU, FDP und Grüne auf Dirk Terlinden verständigt. Der Verwaltungsmann aus dem Rathaus der Stadt Leverkusen hat Feudinger Wurzeln.

Mit der Außenseiterin Angela Esch-Schomann hat die in Bad Laasphe antretende Satire-Partei „Die Partei“ eine eigene Kandidatin ins Rennen geschickt. Dr. Torsten Spillmann strebt eine dritte Amtszeit an. Der 46-Jährige war 2009 mit 55,34 Prozent klarer Sieger vor seinem CDU-Herausforderer Günter Wagner (44,66 Prozent) geworden. Spillmann hatte damit das Ergebnis seiner ersten Wahl 2009 (42,6 Prozent bei zwei Gegenkandidaten) deutlich verbessert.

„Die Partei“ ist sicher der Farbtupfer dieser Wahl. Sie tritt in allen 16 Wahlbezirken an und hat durchaus Chancen, den einen oder anderen Sitz zu ergattern. Auffällig ist vor allem die Kandidatur des 19-jährigen Schülers Clemens Salz, der in der Bad Laaspher Kernstadt in jenem Wahlbezirk aufgestellt worden ist, in dem mit Volker Gautsch (86, CDU) der älteste Kandidat der Kommunalwahl antritt.

Das sind die Themen: Die städtischen Finanzen

In der Lahnstadt gibt es derzeit Zoff um die städtischen Finanzen. Während der amtierende Bürgermeister mit der SPD im Rücken gute Chancen sieht, dass Politik und Verwaltung bis 2021 einen Weg aus der Schuldenkrise vor Ort schaffen, hält eine Parteien-Allianz aus CDU, FDP und Grünen dagegen – und warnt wie auch die Gemeindeprüfungsanstalt vor drohender Überschuldung.

Wo finde ich mein Wahllokal?

Wer letztlich in Bad Laasphe bei der Wahl die Nase vorn hat, entscheiden am 13. September die Bürger. In den insgesamt 16 Wahllokalen und per kann die Stimme angegeben werden. Das jeweilige Wahllokal steht auf der Wahlbenachrichtigung, ist aber auch im Internet auf der Seite der Stadt Bad Laasphe nachzulesen.