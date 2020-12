2021 im Kino: Catweazle, Tom Cruise und die Minions

Essen Das Kinojahr 2021 verspricht spannende und unterhaltsame Filme – sobald die Säle wieder öffnen dürfen, stehen Catweazle und Co. parat.

Das jüngste „James Bond“-Abenteuer ist nach mehrfacher Verschiebung derzeit für den April angekündigt – doch das Jahr 2021 verspricht auch noch viele andere Kino-Highlights. Ein Überblick.

Komiker Otto ist als Catweazle zu sehen

Ein schrulliger Magier aus dem 11. Jahrhundert landet in der Gegenwart - diese schräge Ausgangsidee begeisterte in den 70er Jahren das Fernsehpublikum. Nun schlüpfte Komiker Otto (72) kürzlich in das Magier-Outfit: „Catweazle“, in dem auch Katja Riemann und „Der Junge muss an die frische Luft“-Star Julius Weckauf mitspielen, soll Anfang März in die Kinos kommen. Es könnte neben dem Film „Der Boandlkramer und die ewige Liebe“ mit Hape Kerkeling und Michael „Bully“ Herbig (geplanter Start im Februar) eine der ersten großen deutschen Produktionen nach dem Kino-Neustart werden.

Frances McDormand sitzt in "Nomadland" im Auto

Venedig war das erste internationale Filmfestival, das nach Beginn der Pandemie wieder wie geplant stattfand. Der Goldene Löwe für den besten Film ging an „Nomadland“ der Regisseurin Chloé Zhao. Oscar-Gewinnerin Frances McDormand spielt darin eine Frau, die nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch ihre Habseligkeiten in ein Auto packt und als Nomadin durch die USA fährt. Der Film könnte gute Chancen bei den Golden Globes und Oscars (erst im April) haben und bei uns im März anlaufen.

Tom Cruise gibt es gleich im Doppelpack

Vor mehr als 30 Jahren zog sich Tom Cruise eine Kampfpilotenuniform an und feierte mit „Top Gun“ weltweit Erfolge. Nun kehrt dieser Maverick lls Ausbilder zurück. An seiner Seite sind Hollywood-Urgesteine Val Kilmer und Ed Harris, aber auch neue Gesichter wie Miles Teller („Whiplash“) zu sehen. „Top Gun: Maverick“ (Start im Juli) ist nicht das einzige Spektakel mit Tom Cruise. Der 58-Jährige stand auch für „Mission Impossible 7“ vor der Kamera. Die Dreharbeiten wurden wegen der Corona-Pandemie zwar unterbrochen, konnten mittlerweile aber fortgesetzt werden. Geplanter Filmstart ist nun November 2021.

Kämpferische Frauen auf der Leinwand

Scarlett Johansson und Alicia Vikander gehören zu den weiblichen Hollywoodstars, die sich bereits erfolgreich als Heldinnen in Actionfilmen bewiesen haben. Johansson bekommt als „Black Widow“ (geplanter Start im Mai) von Regisseurin Cate Shortland ihren ersten eigenen Film als Marvel-Heldin, während Alicia Vikander bereits zum zweiten Mal die unerschrockene Kämpferin Lara Croft aus dem Computerspiel „Tomb Raider“ verkörpern darf. Wann „Tomb Raider 2“ startet, ist aber noch unklar.

Neue „West Side Story“ von Steven Spielberg

Steven Spielberg ist zwar schon über 70 Jahre alt, doch an Ruhestand denkt der dreifache Oscar-Gewinner noch nicht. Stattdessen hat er einen Musical-Klassiker neu verfilmt: „West Side Story“ erzählt die bekannte Liebesgeschichte, die wegen rivalisierender Banden unmöglich erscheint. Jungschauspieler Ansel Elgort und die noch unbekannte Rachel Zegler übernahmen als Tony und Maria die Hauptrollen. Auch Rita Moreno, die für den ersten Film von 1961 einen Oscar als beste Nebendarstellerin gewann, ist wieder mit dabei. Der Kinostart ist für Dezember geplant.

Die Minions suchen einen Boss

Kleine gelbe Wesen mit einem Faible für Chaos und Anarchie: Die Minions gewannen in „Ich - Einfach unverbesserlich“ 2010 die Herzen der Zuschauer und bekamen fünf Jahre später ihren ersten eigenen Animationsfilm „Minions“. Jetzt folgt mit „Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ eine Fortsetzung, die zurückblickt auf die Anfänge von Gru und seinen gelben Begleitern. Derzeit ist ein Start für Juli angesetzt.

Denis Villeneuve zeigt „Dune“

„Sicario“, „Arrival“ und „Blade Runner 2049“: Mit Werken wie diesen feierte Regisseur Denis Villeneuve weltweit Erfolge. Nun bringt er zum Jahresende „Dune“ in die Kinos. Schon Mitte der 80er Jahre zeigte David Lynch Schauspieler Kyle MacLachlan auf dem Wüstenplaneten, nun ist es Timothée Chalamet, der in dem hochkarätig besetzten Werk neben Stars wie Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling und Javier Bardem zu sehen ist. dpa