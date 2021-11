Holiday on Ice „A New Day“ – Holiday on Ice in Münster

Münster. „Lasst uns den Zauber des Neuanfangs, des Lebens und der Liebe feiern.“ Die Eisshow ist vom 29. Dezember bis zum 1. Januar in Münster zu Gast.

Mit „A New Day“ - einem neuen Tag – feiert Holiday on Ice in diesem Jahr sein Comeback im Messe und Congress Centrum Halle Münsterland. 24 lange Monate hatte die Corona-Pandemie die Eisrevue ausgebremst. Diese ungeliebte Zwangspause ist nun vorüber. Vom 29. Dezember 2021 bis zum 1. Januar 2022 wird „das Eisshow-Erlebnis der Superlative“ in Münster zu Gast sein.

„A New Day“ ist erfrischendes Signal, dem Trübsinn der Pandemie mit einem heiteren Aufbruch zu begegnen. Nicht sorglos, aber mit Zuversicht. Die Botschaft lautet: „Lasst uns den Zauber des Neuanfangs, des Lebens und der Liebe feiern.“

Hauptfigur ist die scheue Aurora, die aus einer kühlen, freudlosen, weißen Welt kommend – warum auch immer – unseren „Blauen Planeten“ besucht. Auf der Erde entdeckt die aufgeweckte junge Frau freundliche Farben, wohlgestimmte Musik sowie gut gelaunte, Ideen reiche Menschen. Unter ihnen ist der junge Adam, der der neugierigen Aurora die Schönheit und Vielfalt „seiner bunten Welt“ näher bringt. Dieses überwältigende Kaleidoskop voller glitzernder Schattierungen in immer neuen Dimensionen kann Aurora nicht widerstehen. So gelingt es den blassen und herzlosen Robotern der „tristen kalten Welt“ auch nicht, ihre ehemalige Leidensgenossin in ihre Sphären zurückzuholen. Im Gegenteil: Aurora entscheidet sich für Adam und eine Welt voller Freude, Phantasie und Liebe.

Diese kleine „Ode an das Leben“ haben der Kreativdirektor Francisco Negrin sowie das Choreographen-Team Nathan Clarke und Wesley Campbell auf beeindruckende Weise zu einer spektakulären Eisrevue geformt. Dazu Birgit Koch, Leitung Marketing in Münster: „Die unverwechselbare Handschrift des international renommierten Kreativdirektors Francisco Negrin trägt entscheidend dazu bei, dass vierzig der weltweit besten Eiskunstläufer:innen und Artist:innen mit den innovativen Bühnenbildern und den fantasievollen, prächtigen Kostümen zu einem einzigen lebendigen Gesamtkunstwerk verschmelzen.“ Ausgetüftelte Monitorinstallationen auf drei überdimensionalen Kugel an der Front und über der Eisfläche schaffen dazu einen unbegreifbar offenen 3D-Raum. Laserpointer und Licht durchflutete Spezialeffekte scheinen die Schwerelosigkeit zu realisieren. Märchenhafte Wesen in wunderschön bizarren Kostümen komplettieren dieses mystische Zauberbild.

„Wir wollen die Menschen einladen, zu träumen und sich wieder in unsere Welt und unsere Natur zu verlieben“, so Francisco Negrin. Als einer der international begehrtesten und erfahrensten Kreativdirektoren für visuell und gestalterisch anspruchsvolle Großevents setzt Negrin auf eine Story, die alle anspricht. „A New Day öffnet die Herzen und Augen für unser einmaliges Geschenk, als Mensch auf dieser bunten Welt leben zu dürfen. Ich denke, jetzt ist genau die richtige Zeit, uns daran zu erinnern. Es ist wie der Beginn von etwas wunderbarem Neuen“.

Und damit der Genuss von „A New Day“ für die Gäste auch ungetrübt bleibt, werden alle neun Shows in Münster 2G-Veranstaltungen sein. Birgit Koch: „Ein zusammen mit Experten entwickeltes, umfassendes Hygiene-Konzept ermöglicht einen gewohnt sicheren und verantwortungsbewussten Restart für die neue Holiday on Ice Saison.“

Zusätzliche Informationen zum Hygienekonzept.

