Album „Rare“: Selena Gomez überwindet das Bieber-Fieber

Um ein neues Kapitel im Leben zu beginnen, ist es hilfreich und sinnvoll, das alte Kapitel zunächst einmal zu beenden. Insbesondere dann, wenn es sich um einen sehr prägenden und intensiven Lebensabschnitt gehandelt hat. Das dachte sich auch Selena Gomez und reinigte sich quasi kreativtherapeutisch von den Schatten, die ihr Lebensglück nach der Trennung von Kollege und Teenagerliebe Justin Bieber jahrelang eintrübten.

So nimmt Selena in „Lose You To Love Me“, ihrer sehr gelungenen, ziemlich intimen und melancholischen Comeback-Single (die sogleich in den USA an die Spitze der Charts stürmte), nicht nur eine Art Arschtritt-Abschied vom Ex-Freund – ohne ihn namentlich zu nennen, versteht sich – sondern auch von der rosaroten Brille, die sie viel zu lange auf der Nase hatte. „Ich habe die Zeichen gesehen und sie ignoriert“, singt die inzwischen 27-jährige Selena, und: „Ich musste dich erst hassen, dich erst verlieren, um mich zu lieben.“

„Nach zwei Monaten war ich vergessen und ersetzt“, singt Selena Gomez

Seit 2010 waren die beiden liiert, die Beziehung war über Jahre das beliebteste Futter auf dem Speiseplan der Teenie-Medien, immer wieder mal trennte man sich, immer wieder mal versöhnte man sich. Anfang 2018 war der Schlussstrich endlich so dick, dass er hielt. Mehr noch: Nur wenig später bandelte Bieber – der übrigens gerade seinerseits mit neuer, überraschend mittelmäßiger R&B-Single „Yummy“ und einem vermutlich im Frühjahr erscheinenden Album sein Comeback antritt – mit Model und TV-Star Hailey Baldwin an, die beiden gaben richtig Gas und sind mittlerweile verheiratet. „In two months you replaced us/ Like it was easy“, resümiert Gomez, durchaus verbittert. „Nach zwei Monaten war ich vergessen und ersetzt.“ Alles nicht schön.

Doch die Moral von der Geschichte: Das Leben geht weiter und wird irgendwann besser als es jemals war. „Ich fühle mich heute wieder richtig gut“, sagt Selena. „Mir hat es sehr geholfen, diese üblen Erfahrungen in etwas so Schönes wie dieses Lied zu verwandeln.“ Ganz so einfach war es selbstverständlich nicht. Gomez ging auch in Therapie, tauchte zudem eine Weile ab und unternahm so einiges, um das eigene Selbstwertgefühl, das ziemlich ramponiert war, zu stärken. „Was für andere Leute Entertainment ist, das ist für mich mein tatsächliches Leben“, sagt sie. „Irgendwann stumpfst du ab und erkennst dich selbst nicht mehr. Dagegen musste ich was tun.“

„Heute fühle ich mich ganz anders. Ich kann wieder lachen. Das Leben ist phantastisch.“

Auch auf „Look At Her Now“, der zweiten und im Vergleich schnelleren und beatlastigeren Single von „Rare“ arbeitet sich Gomez an ihrem Ex ab. in der dritten Person singt sie über ein Paar, dass sich jung verliebt. Für beide ist es die erste richtige Beziehung, aber er sieht die Sache mit der Treue eher locker, es fließen Tränen, irgendwann ist jedoch genug geweint, sie startet wieder durch – „Look At Her Now“ – „Seht sie euch an.“ „Ich habe diese beiden Songs schon vor über einem Jahr geschrieben“, so Gomez. „Damals hätte ich sie noch nicht rausbringen können, alles war noch zu nah, tat noch zu weh. Heute fühle ich mich ganz anders. Ich kann wieder lachen. Das Leben ist phantastisch.“

Die Bieber-Krise war aber nur einer von mehreren Gründen, weshalb mehr als vier Jahre seit Selenas letztem Album „Revival“ vergangen sind. Auch gesundheitlich musste die in Grand Prairie/ Texas geborene Tochter einer italienisch-stämmigen Tänzerin und eines Mexikaners (die Eltern trennten sich, als Selena klein war, sie blieb bei der Mutter und wuchs in kargen Verhältnissen auf) einige Tiefschläge wegstecken. Die Autoimmunkrankheit Lupus wurdet diagnostiziert, zu den Symptomen und Folgen zählen Panikattacken und Depressionen, 2017 erhält sie eine neue Niere.

Selena Gomez produzierte zuletzt anspruchsvolle TV- und Dokumentationsserien

Musikalisch tritt Gomez in dieser Zeit nur sporadisch in Erscheinung - etwa als Stimme von Kygos „It Ain’t Me“, im Duett mit Charlie Puth („We Don’t Talk Anymore“) oder mit der Single „Bad Liar“. Verstärkt widmet sich Selena in dieser Phase anspruchsvollen Projekten. Sie ist die ausführende Produzentin sowohl der diskussionswürdig-kontroversen TV-Serie „Thirteen Reasons Why“ sowie einer Dokumentations-Serie über illegale Einwanderer in die USA, „Living Undocumented“. Auch in Woody Allens jüngstem Film „A Rainy Day In New York“ übernahm sie eine tragende Rolle.

Überhaupt wurde und wird der Eindruck immer stärker, dass Selena Gomez jetzt in der Erwachsenenliga mitspielt. Sie war ja mal ein Teenie-Star, startete die Karriere in der Kinderserie „Barney & Friends“, wurde so richtig erfolgreich mit der Disney-Show „Wizards Of Waverly Place“, drehte eine Reihe weiterer, überwiegend leichtgewichtiger Serien und Filme, stemmt aber 2012 auch eine ernste Rolle im Drama „Spring Breakers“. Gomez hat in den vergangenen zehn, zwölf Jahren einen ähnlichen Werdegang hingelegt wie Miley Cyrus oder Demi Lovato, und alle drei eint heute, dass sie – nicht ohne Kämpfe und Rückschläge – ihren Weg von Kinderstars in eine dauerhafte Karriere suchen.

Ex-Teenie-Star Selena Gomez ist mit „Rare“ in der ersten Liga des Pop angelangt

Musikalisch hingegen ist Gomez unbeirrt unterwegs zur Wertigkeit. Nach den teenietypischen Kaugummihits, die sie vor zehn Jahren mit ihrer, naja, Band, Selena Gomez & the Scene hatte über ihre immer cooleren Solosongs auf den Alben „Stars Dance“ und „Revival“ („Good For You“ etwa), ist sie mit „Rare“ in der Top-Pop-Liga angelangt. „Wir haben ein richtig starkes Album mit starken Songs und erstklassigen Melodien gemacht“, ist Selena Gomez überzeugt. Sogar eine elektrische Gitarre komme zum Einsatz. Und: Die Aufarbeitung des Bieber-Schlamassels ist mit den zwei Singles abgeschlossen. „Auf allen anderen Songs blicke ich in die Zukunft. Erhobenen Hauptes.“