Alin Coen: Kleine Gespräche, große Gefühle – und viel Nähe

Bochum. Alin Coens größte Stärke ist womöglich ihr Zweifel. Über Jahre dachte sie, keine Musik machen zu dürfen. Sie sich eines besseren besonnen.

Doch, es gab auch einen Zuschauer, der früher nach Hause ging: Nach einer guten Stunde hatte der fünfjährige Sohn genug gehört von Mutters Liedern und verließ den Saal: Die anderen Zuhörerinnen (das runde Drittel Männer ist mitgemeint) blieben bis zum Ende –und noch ein paar Minuten länger, um stehend zu applaudieren.

Alin Coen, Hamburger Songwriterin, war Gast in der vom Kulturjournalisten Max Kühlem seit vielen Jahren mit Gefühl und Geschick etablierten Reihe „Songs & Lyrics“. Normalerweise so etwas wie eine Interviewrunde mit musikalischen Einlagen, war es bei Alin Coen genau umgekehrt: Ein einführendes Gespräch und dann ein gut einstündiges Konzert, gefüllt mit musikalischer Brillanz am Klavier (Alin Coen) und – höchst beeindruckend – Hannes Hüfken am Bass.

Klavierstücke hat sie begriffen – und nicht nach Noten gelernt

Gewiss, Gitarre gespielt hat sie auch, aber Alin Coen räumt selbst ein, dass das eher ihr Zweitinstrument ist – was ihr beim Komponieren über lange Zeit sehr entgegen kam: Wer nur drei Akkorde kann, muss nicht lange über der Auswahl brüten. Das hat sich geändert.

Das Charmante an der Mischung aus Gespräch und Konzert: Die Künstlerin plaudert auch ein wenig aus dem Nähkästchen, erklärt, dass sie Klavierstücke im Wortsinne eher begreift als nach Noten lernt (weswegen es ihr in der Kindheit beim Vorspielen nicht auffiel, dass die Chopin-Noten auf dem Kopf standen). Wir wissen jetzt auch, dass ihr Hirn vor den Tasten versagt, wenn sie im Theaterlicht gelb und lila statt schwarz und weiß erscheinen.

Das ist womöglich jene Sensibilität, aus der ihre Lieder entstehen – mit ebenso sensibler Sprache. Sie erzählen von Liebe und Verlust, Angst und Hoffnung. Und die Zuhörer wissen jetzt auch: Der Typ, der damals um 4 Uhr morgens mit ihr im Cabrio zur Elbe fuhr, „hat erheblichen Verarbeitungsbedarf ausgelöst“ wie sie lächelnd einräumte – ihr aber auch Joni Mitchells Lieder nahegebracht.

Zu erleben war eine Frau, die immer auch an sich und ihrer Arbeit zweifelt – nicht aber daran, dass es für Frauen in der Musikbranche mehr Auftritts- und Aufstiegschancen braucht. (Auch das – nur so nebenbei – braucht sich die Reihe „Songs & Lyrics“ nicht vorwerfen zu lassen).

Die vielfach engagierte Alin Coen ließ das Liederschreiben über Jahre ruhen, weil ihr die Rettung der Welt als Umweltressourcenmanagerin und Greenpeace-Praktikantin bedeutsamer schien, bis sie merkte, dass doch noch Lieder in ihr wohnen. Was für ein Gewinn – und wäre es nur wegen des zu Tränen rührenden Liedes „In andere Hände“, zusammengestellt aus Briefen, die Mütter ihren Babys mitgaben, die sie in der Babyklappe abgaben.

Doch keine Bange – so traurig sind ihre Lieder nicht immer. Und nicht immer wählt sie so einen intimen Rahmen wie in den Kammerspielen in Bochum. Noch vor Weihnachten soll ihre nächste Platte das Licht der Welt erblicken: Zehn ihrer Songs eingespielt mit großer Orchesterbegleitung. Vermutlich wird es das Schwierigste werden, zu entscheiden, welches Gewand ihre Texte und Melodien besser kleidet.

