Alphonse Karr lehrt das Staunen mit genauem Hinsehen

Essen Alphonse Karrs Briefroman „Reise um meinen Garten“ hat einen Corona-Blick. Dabei ist das wiederveröffentlichte Buch 175 Jahre alt

Das klingt natürlich ganz nach einem Selbsterfahrungsbuch aus den Corona-Monaten des Jahres 2020: „Reise um meinen Garten“. Das Buch ist aber schon 175 Jahre alt - und doch so aktuell wie am ersten Tag, nicht nur wegen Corona. Er hat sich zu einem kleinen, heimlichen Bestseller entwickelt, dem Originalband in der „Anderen Bibliothek“ folgte wegen des Erfolgs rasch ein preiswerterer „Extradruck“. Es fasziniert durch fortgesetztes Staunen über Dinge, über die wir allzuleicht alltäglich hinweggehen, indem wir an ihnen vorbeigehen, ohne hinzusehen. Es liegt ein welt- und menschenfreundlicher Trost darin, die Schönheit im Kleinen wahrzunehmen, während die große Welt sich in eben jener Unordnung befindet, in der wir sie immer häufiger erleben. Auf Knospen kurz vor ihrer Öffnung zu gucken, das kann auch Hoffnung keimen lassen für die Welt da draußen, jenseits der Gartenhecken.

Alphonse Karr war ganz schön herumgereist im Frankreich des 19. Jahrhunderts, bevor er entdeckte, dass man auch auf wenigen Quadratmetern eine Welt erfahren kann. Karr, Sohn des deutschen Meisterpianisten Henry Karr und einer französischen Mutter, wuchs in Paris auf, war zwei Jahre lang Chefredakteur des „Figaro“, schrieb daneben Romane und schwadronierte sich durch die Salons, auf gutem Fuß mit Victor Hugo, Alexandre Dumas oder Balzac. Karr gründete 1839 die Satire-Zeitschrift „Les Guêpes“ („Die Wespen“), deren alleiniger Redakteur er für die folgenden 47 Jahre blieb. Nach ein paar Jahren in der Normandie zog er nach Nizza, zog einen florierenden Blumenhandel auf, bis die Stadt einiges von seinem Land beschlagnahmte und er grollend in den Fischerort St. Raphael umzog, dessen berühmtester Bewohner er bis heute geblieben ist.

Lästern über Gärtnerlatein

„Reise um meinen Garten“ tarnt sich als Briefroman, damit die sehr genauen, sehr eingängigen Beschreibungen von Pflanzen und Tieren plausibel wirken. Dabei entwickeln Karrs Schwärmereien über Azaleen, Dahlien und Glockenblumen, über Lupinen und Buchfinken eine Eigendynamik, die gar keinen Vorwand mehr nötig hätte. Der Gartenfreund lästert zwischendurch auch mal über Gärtnerlatein und wartet gleichwohl mit wunderbaren, vielsagenden Anekdoten aus dem alten Rom auf.

Selbstverständlich ist dem Roman seine Herkunft aus dem 19. Jahrhundert anzumerken, da muss man über das ein oder andere auch mal hinweglesen. Einen Nachfahren hat Alphonse Karr im 20. Jahrhundert in dem ökologischen Universalgelehrten Jürgen Dahl (1929-2001) erhalten, dessen Gartenkolumnen als Fortsetzung von Karr gelten können und eine nicht minder spannende Reise durch seinen Garten erzählen.

Alphonse Karr: Reise um meinen Garten. Ein Roman in Briefen. Übersetzt von Caroline Vollmann. Die Andere Bibliothek, 436 Seiten, 24 Euro.