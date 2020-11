Andreas Kollenders „Mr. Crane“ zeigt die Wandlung einer Frau

„Mr. Crane“ ist fast der falsche Titel für den neuen Roman von Andreas Kollender, denn im Mittelpunkt steht eigentlich Elisabeth: Die junge Krankenschwester mit dem halb verbrannten Gesicht pflegt den US-amerikanischen Schriftsteller mehr als aufopfernd, als er im Sommer 1900 nach Badenweiler kommt, um seine Tuberkulose auszukurieren.

Nach dem wohl bedeutendsten Anti-Nazi-Spion des Zweiten Weltkriegs Fritz Kolbe, nach dem Weltreisenden und Aufklärungsschriftsteller Johann Georg Forster, nach dem 1848er-Revolutionär und späteren US-Innenminister Carl Schurz hat Andreas Kollender einmal mehr eine historische Figur in ein Romangeflecht mit gegenwärtigen Leitfäden eingewoben. Doch tatsächlich ist Stephen Crane, der durch sein abenteuerliches Leben als Reporter, Kriegsberichterstatter und Frauenheld als „James Dean der amerikanischen Literatur“ gilt, eigentlich nur in einer Hinsicht ein Held: Weil er der besagten Krankenschwester Elisabeth, die als Kind daheim in Hamburg den fatalen Wohnungsbrand legte, erotisch und auch sonst zu ihrer Selbstwerdung verhilft.

Acht Tage in den Jahren 1900 und 1914

Kollender erzählt im Wechsel je acht Tage der Jahres 1900 und 1914, als Elisabeth zu Beginn des Ersten Weltkriegs einen traumatisierten, verwundeten Soldaten pflegt. Am Ende wird sie ihm zur Entscheidung seines Lebens verhelfen, wie zum Beweis für ihre Eigenständigkeit.

Reizvoll ist vor allem der Kern dieses Romans, das Zusammentreffen zweier Versehrter, die von jetzt auf gleich in Liebesflammen stehen und fortan nichts mehr spüren von ihren Beschädigungen. Dieser Kern wäre durchaus auch als Novelle denkbar gewesen, aber der Autor zielt auch auf ein Bild von der spätwilhelminischen Epoche mit einem Blick auf das Weltgeschehen wie etwa die aggressive US-Außenpolitik am Schauplatz Kuba.

Andreas Kollender: Mr. Crane. Roman. Pendragon, 256 S., 24 €.