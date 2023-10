Archäologischer Park Xanten: Alle Infos für den APX-Besuch

Xanten. Der Archäologische Park Xanten, kurz APX, ist deutschlandweit das größte archäologische Freilichtmuseum. Öffnugszeiten, Preise und Attraktionen.

Der Archäologische Park Xanten (APX) ist das größte archäologische Freilichtmuseum in ganz Deutschland.

ist das größte archäologische Freilichtmuseum in ganz Deutschland. Hafentempel und Amphitheater im APX sind originalgetreu nachgebaut.

sind originalgetreu nachgebaut. Hier finden Geschichtsfans alle Infos für den nächsten Besuch im Archäologischen Park in Xanten.

Im Archäologischen Park Xanten (APX) können Besucherinnen und Besucher römische Geschichte erleben. Auf dem Gelände der einstigen Römerstadt Colonia Ulpia Traiana lädt Deutschlands größtes archäologisches Freilichtmuseum zu einem spannenden Ausflug in die Antike ein.

Rund vierhundert Jahre lang war Xanten einer der bedeutendsten römischen Orte in Germanien. An die zehntausend Männer, Frauen und Kinder lebten in der imposanten Stadt, die Kaiser Trajan um 100 n. Chr. zur Colonia Ulpia Traiana ernannte. Im APX vermitteln originalgetreue Nachbauten wie der Hafentempel und das Amphitheater, die Stadtmauer, Wohnhäuser und Badeanlagen einen lebendigen Eindruck vom römischen Alltag in Germanien. Wir stellen die Highlights vor.

Das Amphitheater im APX: Besondere Konzert-Location

Öffentliche Spektakel wie die Gladiatorenkämpfe in der Arena und die Wagenrennen im Circus waren die mit Abstand populärste Unterhaltung für die römische Bevölkerung. Wo einst grausame Kämpfe auf Leben und Tod stattfanden, bietet das rekonstruierte Amphitheater im APX heute ein abwechslungsreiches Kulturprogramm mit Konzerten, Musicals, Opern – und Gladiatorenspielen.

Auf den Spuren des Hafentempels

Der Hafentempel im LVR-Archäologischen Park Xanten. Foto: Axel Thünker DGPh

Der 25 Meter hohe Hafentempel war nach dem Kapitol der zweitgrößte Tempel der römischen Stadt Xanten. Die Rekonstruktion wurde in ausgewählten Teilen wie das römische Vorbild aus Lothringer Kalkstein auf einem drei Meter hohen Podium errichtet. Auf der Rückseite des Bauwerks ist der originale Fundamentbereich zugänglich, wo bis heute archäologische Spuren aus der Bauzeit des Tempels zu finden sind.

Türme und Stadtmauer in Xanten

Neun begehbare Türme, einige Abschnitte der hohen Stadtmauer und das große Tor zur Limesstraße sind im APX rekonstruiert. Wer das Stadttor mit seinen steilen Treppen erklimmt, wird in luftiger Höhe mit einem schönen Ausblick über das Parkgelände und die niederrheinische Landschaft belohnt.

Xantens komfortable römische Herberge im APX

Die Herberge der römischen Stadt bot Reisenden eine komfortable Unterkunft, Bewirtung und die Wonnen eines heißen Badehauses. In der vollständig rekonstruierten Herberge im APX können Besucher römische Schlafzimmer, Wohnräume, eine funktionstüchtige Küche und eine unterirdische Vorratskammer erkunden.

Neben den üppigen Beeten des Kräutergartens bietet das römische Restaurant in der Herberge moderne Speisen und antike Gaumenfreuden nach originalen Rezepten. Im südlichen Flügel des Gebäudes liegen das Infozentrum des APX und die Werkstätten der römischen Knochenschnitzer und Schuster, in denen ausgebildete Fachkräfte die Kniffe ihres alten Handwerks vorführen.

Handwerkerhäuser in der römischen Stadt

Drei im Jahr 2015 eröffneten Handwerkerhäuser zeigen, wie die einfachen Menschen in der römischen Stadt gewohnt und gearbeitet haben. Die Häuser, in denen früher Handwerker und ihre Familien lebten, wurden direkt über den ausgegrabenen Grundmauern ihrer antiken Vorbilder rekonstruiert.

Römermuseum als Herzstück in Xanten

Seit 2008 ist das LVR-Römermuseum das Herzstück des Archäologischen Parks Xanten. Die Ausstellung führt als chronologischer Rundgang von der Zeit Cäsars bis zur Frankenzeit durch die ereignisreiche römische Geschichte Xantens. Die Besucher treffen auf die ersten Legionäre, die kurz vor der Zeitenwende am Rhein eintrafen, erleben die dramatischen Auswirkungen weltpolitischer Ereignisse in Rom am Niederrhein und werden Zeuge vom Aufstieg und Niedergang der römischen Stadt Colonia Ulpia Traiana.

Das LVR-Römermuseum in Xanten. Foto: Axel Thünker DGPh

Über 2500 Exponate und moderne Medien zeichnen auf rund 2000 Quadratmetern Ausstellungsfläche ein lebendiges Bild des römischen Alltags in Germanien. Unter den gezeigten Funden beeindrucken besonders die Überreste eines römischen Schiffes, das in zwölf Metern Höhe frei schwebend im Raum hängt.

Öffnungszeiten und Preise im APX

Der Archäologische Park Xanten und das Römermuseum sind ganzjährig geöffnet. Von März bis Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr, im November täglich von 9 bis 17 Uhr und von Dezember bis Februar täglich von 10 bis 16 Uhr (24., 25. und 31. Dezember geschlossen).

Erwachsene zahlen 9 Euro (ermäßigt 6 Euro) Eintritt, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren erhalten freien Eintritt. Besucher müssen Tickets zuvor online buchen - das gilt auch bei kostenlosem Eintritt.

Am ersten Montag des Monats ist der Eintritt frei.

Die Anreise zum APX mit dem Auto

Mit dem Auto erreicht man Xanten am besten über die A57. Von der Abfahrt Sonsbeck aus der Beschilderung zum Archäologischen Park Xanten bis zur Bundesstraße 57 folgen. Der APX verfügt über drei Eingänge mit jeweils großen, kostenfreien Parkplätzen.

Die Adressen:

Eingang Stadtzentrum (Fußweg etwa 200 Meter), Am Amphitheater, 46509 Xanten

(Fußweg etwa 200 Meter), Am Amphitheater, 46509 Xanten Eingang Hafentempel (Fußweg etwa 50 Meter, von Dezember bis Ende Februar geschlossen),

Am Rheintor, 46509 Xanten. Der Park weist darauf hin, dass es hier eine 15-prozentige Steigung am Parkzugang gibt

Eingang LVR-Römermuseum, Trajanstraße 10, 46509 Xanten

Anfahrt zum APX mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Von Duisburg ist der APX mit der Regionalbahn 31 „Der Niederrheiner“ zu erreichen. Den Bahnhof Xanten erreicht man nach rund 45 Minuten. Aus dem Raum Kleve erreicht man den Bahnhof Xanten mit dem Bus 44. Vom Bahnhof Xanten fährt der Linienbus SL42 (Richtung: Brigittenstraße) regelmäßig innerhalb von fünf Minuten zum Parkeingang an der Straße "Am Rheintor" (Eingang Hafentempel).

Für den Fußweg zum Parkeingang LVR-Römermuseum benötigt man vom Bahnhof Xanten rund zehn Minuten. Besucher sollten der Bahnhofstraße folgen und direkt hinter dem Bahnhof nach links auf dem Alleenradweg abbiegen. Nach rund 700 Metern liegt rechts der Parkeingang.

