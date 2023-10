Archive melden sich stark auf der Bühne zurück

Archive am Montag, 16. Dezember, im FZW in Dortmund: akustisch und optisch ein echtes Spektakel!

Köln. Über 600 Fans waren sich einig: Archive sind fast 30 Jahre nach Gründung der Band in London besser denn je. Wir waren beim Gig in Dortmund.

Massive Attack lassen grüßen: Düstere, von sägenden Gitarren untermalte, elektronische Musik und Lichteffekte mit Laserstrahlen, die das Publikum in die 90er-Jahre zurückversetzen. In dieser Zeit gründeten sich Archive in London, Trip-Hop war der angesagte Musikstil, deren bekannteste Protagonisten eben Massive Attack, aber auch Portishead, Tricky, Unkle und Nightmares on Wax oder die etwas poppige Variante um Morcheeba, die Sneaker Pimps, Hooverphonic oder Lamb waren.

Archive führten im Schatten der von Bristol aus dominierten Szene zwar kein Schattendasein, hatten aber, bis auf eine treue Fangemeinde in Frankreich, weniger Erfolg als die vorher genannten Acts. Umso überraschender, dass ihr jüngstes Album „Call to Arms & Angels“ voriges Jahr plötzlich in die deutschen Albumcharts einstieg und bis auf Platz sechs kletterte.

Betörend: Archive-Frotmann Danny Griffiths verliert sich gerne in seinen bisweilen 15 Minuten langen Songs. Foto: Heiko Buschmann / NRZ

Zwei Stunden voller Spielfreude

Warum sie nie vergessen wurden, schließlich bestanden Archive durchgehend und brachten im Schnitt alle zwei Jahre eine neue Platte heraus, bewiesen sie im Rahmen ihrer aktuellen Tour. Über 600 Fans waren am Montag, 16. Oktober, nach Dortmund gekommen, manche reisen der Band zu mehreren Auftritten hinterher – und nach dem zweistündigen Gig sah man im FZW nur glückliche Gesichter.

Wie sich Frontmann Danny Griffiths im finalen Stück „Again“ verliert, Pollard Berrier, ebenfalls Gesang, mit seiner raumeinnehmenden Stimme in „Numbers“ die komplette Halle bespielt und vor allem Darius Keeler aufblüht – das ist alles sehr schön zu sehen. Keeler hat im vorigen Jahr eine Darmkrebserkrankung überstanden, jetzt steht er voller Lebensfreude an seinem Keyboardpult an treibt das Publikum an.

Archive haben sich in beeindruckender Weise auf der Bühne (und im Plattenladen deines Vertrauens) zurückgemeldet. Wer ihren Set in Dortmund verpasst hat, sollte sich am Dienstagabend spontan nach köln aufmachen.

Archive, „Call to Arms & Angels“ -Tour, Dienstag, 17. Oktober, Carlswerk Victoria, Köln. Tickets: https://www.koelnticket.de/artist/archive/.

