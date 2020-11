Beethoven, neu auf CD und DVD: Und immer „Alle Neune“

Alter Meister trifft Titan

Die jüngste Gesamtaufnahme der Beethoven-Sinfonien geht auf das Konto eines Alten Meisters. Es ist Marek Janowski , 81, seit langem Gast erster Orchester der Welt und (wie wir lokalpatriotisch anmerken) einst Generalmusikdirektor in Dortmund. Beethoven nennt er „das non plus ultra“ der Orchestermusik. In Ehrfurcht erstarrt seine Deutung am Pult des glänzend aufgestellten WDR-Sinfonieorchesters dennoch nicht. Janowskis Auseinandersetzung von nunmehr stolzen 60 Jahren schenkt uns Akribie, händelt die vertrackte Rhythmik mustergültig und balanciert dramatische Tiefe und kompositorischen Witz kreativ aus. Nirgends hört man den Vorsatz zwanghafter Originalität – und doch schenkt einem der Partiturversessene immer wieder starke Überraschungsmomente. Wer hätte das Wellenkräuseln der Pastorale („Szene am Bach“) auf Platte je so plastisch auszumalen verstanden? Diese Kölner Aufnahme ist ein starker, ein uneitler Zyklus – nicht zuletzt: eine Ode an die Schönheit!

Janowski/Beethoven: Complete Symphonies. Pentatone, ca. 25€

Sinfonik, auf Taste gelegt

Man muss das Selbstbewusstsein eines erfolgsverwöhnten Exzentrikers besitzen, den schillernden Klangkosmos der neun Sinfonien Beethovens auf ein einziges Instrument zu übertragen. Einer wie Franz Liszt besaß bekanntlich die Traute. Was ist das nun: Korsett oder Avantgarde? Nennen wir es (neben dem einst praktischen Nutzen, die Werke im Salon zu hören) eine künstlerische Freiheit der besonderen Art. Bis heute staunt man an nicht wenigen Stellen, wie der bestaunte Klavierlöwe aus dem Burgenland die Majestät der Eroica, das fließende Pastorale-Idyll oder die voltensatte Achte für 88 Tasten übersetzte. Der deutsche Pianist Hinrich Alpers (Sony, 6 CDs, ca. 39€) legt jetzt eine lust- und kraftvolle, oft aber berückend lyrische Lesart vor. Fürs Finale der Neunten gewann Alpers Solisten erster Güte und den Rias Kammerchor. Respekt!

Augen auf – sie spielen!

Das (Zahlen-) Spiel mit der berühmten Neunten treibt eine der originellsten Erscheinungen des Jubeljahres auf die Spitze. Die Box enthält geschlagene neun Mal Beethovens letzte Sinfonie – stets in Form gefilmter Konzerte. Über 50 Jahre reicht der Blick. Zwar sind die DVDs eher unverdächtig, mit opulenter Kino-Ästhetik aufzuwarten, viel dagegen lässt sich beobachten und hören darüber, wie Dirigenten arbeiten. K arajan etwa, tat es (mit acht Hörnern!) vor Berlins Philharmonikern vornehmlich geschlossenen Auges (es sei denn, er hatte die lästige Pflicht, Chor und Sänger anzuweisen). Oder der greise, schon von schwerer Krankheit gezeichnete Otto Klemperer, der trotz zittriger Hände 1964 in der Londoner Royal Albert Hall wissend jenen Fluss lenkte, der vom sich selbst ordnenden Chaos des Beginns zum Triumph des Humanismus führt.

Völkerverständigendes forcierte Leonard Bernstein 1989, als er ins (fabelhafte) Orchester des Bayerischen Rundfunks Musiker der Siegermächte einband: mit Profis aus Leningrad, New York, Paris, London. Und dem der langsame Satz (den der Amerikaner als größtes Wunder der Neunten empfand) exzeptionell emotional gelingt – da hält man bis heute den Atem an.

Zubin Mehta trat in den Hintergrund, als das berühmte Ballett Maurice Béjart die volle Länge der Neunten vertanzte. Barenboim, Abbado, Horenstein, Gielen und Luisi komplettieren eine Sammlung, die orchideenhaft erscheint, aber doch ihre ganz eigene Magie besitzt.

Beethoven 9x Symphony No.9. DVD-BOX, Euroarts, ca 45€