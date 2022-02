Tina Turner scheitert mit Klage vor dem Bundesgerichtshof

Karlsruhe. Die Pop-Sängerin hatte gegen die Tribute-Show „Simply the Best“ rund um das Tina Turner Double Dorothea „Coco“ Fletcher geklagt und verloren.

Sängerin Tina Turner ist vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe mit einer Klage gegen den Veranstalter einer Tribute Show mit ihren Liedern gescheitert.

Für die Show dürfe mit den Bildern der Turner sehr ähnlich sehenden Hauptdarstellerin geworben werden, urteilte der BGH am Donnerstag. Es ging um die Abwägung zwischen Kunstfreiheit und dem Recht am eigenen Bild und Namen. (Az. I ZR 2/21)

Oberlandesgericht und BGH sind sich im Urteil einig

Turner befürchtet, Zuschauer würden aufgrund der Werbung davon ausgehen, dass sie selbst an der Show beteiligt sei - was nicht der Fall ist. Sie klagte auf Unterlassung gegen den Veranstalter. Damit hatte sie vor dem Landgericht Köln Erfolg, das Oberlandesgericht wies ihre Klage in der Berufung aber zurück. In diesem Urteil fand der BGH keine Rechtsfehler.

Zwar erwecke das Plakat tatsächlich den Eindruck, dass Turner darauf abgebildet sei, erklärte er. Nach dem Kunsturhebergesetz sei dies aber hier erlaubt. Die Werbung dürfe nicht so tun, als wirke Turner tatsächlich an der Show mit, betonte der BGH weiter - diese Behauptung sei den Plakaten aber auch nicht zu entnehmen.

Urteil hatte sich bereits vorher angedeutet

Im Rechtsstreit um die Rocklegende Tina Turner (82) hatte sich das Urteil schon angebahnt. Bei der mündlichen Verhandlung Anfang November deutete sich an, dass Turner am obersten Zivilgericht Deutschlands unterliegen könnte.

Nach ihrem Sieg vor dem Landgericht Köln hatte schon das Oberlandesgericht Köln das Urteil kassiert und der Kunstfreiheit mehr Gewicht gegeben als dem Recht am eigenen Bild und am eigenen Namen.

Der Vorsitzende Richter des ersten BGH-Zivilsenats, Thomas Koch, hatte in der Verhandlung gesagt, in einer ersten Einschätzung neigten er und seine Kollegen dazu, dieses Urteil „für richtig zu erachten“.

Tina Turner will selbst über ihren Namen und ihr Bildnis bestimmen

Nach Angaben von Turners Anwältin möchte sie selbst darüber bestimmen, wenn ihr Name und Bildnis zu werblichen Zwecken verwendet werden. Es gehe darum, auf Plakaten deutlich zu machen, „dass es hier eine Doppelgänger-Show ist und Frau Turner selbst nichts mit dieser Show zu tun hat“.

Die Rechtsanwältin von Cofo Entertainment wiederum argumentierte, wenn die Show als solche unter die Kunstfreiheit falle, dann müsse sie auch entsprechend beworben werden dürfen. „Und zwar durch die Hauptdarstellerin, die auch in der Show auftritt.“

Seit der Entscheidung des Kölner Landgerichts hat Cofo Entertainment die Plakate und die Internetseite für die Show außerdem um die Worte „Starring Dorothea Fletcher als Tina Turner“ ergänzt.

Der Geschäftsführer von Cofo Entertainment, Oliver Forster, teilte der Deutschen Presse-Agentur vor dem Urteil mit, sie seien „guter Dinge, dass das Urteil des Berufungsgerichts bestätigt wird“. Diese Tendenz habe der Vorsitzende Richter ja erkennen lassen. „Wir sind aber auch froh, wenn der Rechtsstreit nach über zwei Jahren nun endlich beigelegt werden kann.“

Comeback von echter Tina Turner ist nicht angekündigt

Nach erneuten coronabedingten Absagen und Verlegungen sind für dieses Jahr noch 39 Vorstellungen der Tribute-Show in 38 Städten auf dem Tourneeplan übrig geblieben.

Überlegungen, die in das Urteil laut Richter Koch einbezogen worden seien, sind, dass es um Turner seit mehr als zehn Jahren recht ruhig geworden ist. Ein Comeback ist nicht angekündigt. In der Verhandlung spielte zudem ein anderer Aspekt eine Rolle: 2019 feierte „Tina - Das Tina Turner Musical“ in Hamburg Deutschland-Premiere.

Es wurde von Stage Entertainment und im Unterschied zur „Tina-Turner-Story“ in enger Zusammenarbeit mit der Musiklegende selbst entwickelt. Seit Oktober hat das Operettenhaus die Show wieder im Programm - Konkurrenz also. (afp und dpa)

