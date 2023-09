Carolin Kebekus tourt 2024/25 mit neuem Programm durch NRW

Essen. Carolin Kebekus kündigt ein neues Comedy-Programm an, das im Herbst 2024 starten soll. Auf dem Tourplan stehen gleich sieben NRW-Städte.

Aktuell kommt man an Carolin Kebekus kaum vorbei: Sie tourt mit ihrer Stand-up-Show „Funny Bones“ durchs Land. Ihre beiden Termine in Köln (7.+8.9.) sind seit Monaten ausverkauft. In der neuen Fernsehshow „Wir gegen die!“ auf ProSieben tritt die Comedian mit Bruder David Kebekus gegen andere Geschwisterpaare an. Und kürzlich wurde bekannt, dass von ihrer WDR-Sendung „Carolin Kebekus Show“ neue Folgen produziert werden.

Jetzt kündigt Kebekus ein neues Programm für 2024/25 an, Titel noch unbekannt. Bekannt ist aber, dass die 43-Jährige Nordrhein-Westfalen gleich mehrfach beehrt: Ab September steht sie in Essen (26.9., Grugahalle), Düsseldorf (4.10., Mitsubishi Electric Arena), Oberhausen (7.2., Rudolf Weber-Arena), Krefeld (8.2., Yayla Arena), Dortmund (27.2., Westfalenhalle), Münster (28.2., MMC Halle Münsterland) und zum Abschluss in Köln (6.4., Lanxess Arena) auf der Bühne.

Der exklusive Vorverkauf startet am Freitag, 8.9., um 10 Uhr auf eventim.de. In den allgemeinen Vorverkauf gehen die Tickets dann am Dienstag, 12.9., ebenfalls um 10 Uhr.

