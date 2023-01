Ausstellung Christo und Jeanne-Claude in Düsseldorf in der Verlängerung

Düsseldorf. Düsseldorfs Kunstpalast verlängert die Ausstellung über Christo und Jeanne-Claude um eine Woche. Die Schau ist nun bis zum 29. Januar zu sehen.

Das Düsseldorfer Museum Kunstpalast verlängert seine Ausstellung über das Werk des Künstlerpaares Christo und Jeanne-Claude um eine Woche. Die Schau „Paris. New York. Grenzenlos“ ist nun bis 29. Januar zu sehen, wie das Museum ankündigt. Bislang hätten 60.000 Besucher die Ausstellung gesehen, die mit 90 Werken und Dokumentationen die künstlerische Entwicklung des Duos bis zu Christos Tod im Jahr 2020 nachzeichnet. Die Ausstellung greift dabei in großem Maße auf Werke aus der Sammlung des Recklinghäuser Ehepaars Ingrid und Thomas Jochheim zurück.

Rund um einen verpackten VW-Käfer spannt die Ausstellung einen Bogen vom Frühwerk - einen VW hatte Christo erstmals 1963 mit Tuch und Seilen umhüllt - bis zu der letzten Arbeit, dem verhüllten Arc de Triomphe in Paris 2021, der nach Christos Tod entstand. Berühmte Werke wie der verhüllte Berliner Reichstag von 1995 werden in überdimensionalen Fotos gezeigt. Zusammen mit den Werken von Christo und Jeanne-Claude werden auch Gemälde und Objekte von künstlerischen Weggefährten präsentiert. Dazu zählen Aman, Niki de Saint Phalle, Jean Dubuffet und Yves Klein.

Christo und Jeanne-Claudes erstes gemeinsames Projekt: Straßensperre aus Ölfässern

Christo Jawaschew (1935-2020) war gebürtiger Bulgare. In Paris hatte er sich 1960 der Künstlergruppe „Nouveau Réalisme“ angeschlossen. Mit seiner späteren Ehefrau Jeanne-Claude Denat de Guillebon (1939-2009) realisierte er 1961 das erste gemeinsame Projekt, eine Straßensperre aus Ölfässern in Paris. 1964 zog das Paar nach New York. Von dort aus organisierte es seine Monumentalprojekte wie etwa „Valley Curtain“ mit einem Stoffvorhang durch die Rocky Mountains, verhüllte Parkwege in Kansas City, verhüllte Bäume im schweizerischen Riehen oder schuf mit Stoff bespannte Stege über den Iseosee in Norditalien.

