„Criminale 2022“: Ganz Iserlohn wird zu einem großen Tatort

Iserlohn. Mord und Totschlag am Rande des Sauerlandes. Das passiert bis zum Wochenende auf dem Krimifestival „Criminale 2022“ in Iserlohn.

Das Böse, es ist in diesen Tagen überall in Iserlohn. Es lauert im Supermarkt, versteckt sich in Boutiquen, schlägt in der Volkshochschule zu oder in alten Fabriken. Schaulustige sind ausnahmsweise herzlich willkommen. Denn in Iserlohn ist „Criminale“.

Veranstaltet wird das Krimi-Festival seit 1986 vom „Syndikat“, einem mittlerweile über 800 Mitglieder starken Zusammenschluss von Krimiautorinnen und Krimiautoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die im Laufe der Jahrzehnte literarisch so ziemlich jedes Delikt des Strafgesetzbuches begangen haben. Und viele von ihnen sind dafür auch noch mit hohen Verkaufszahlen belohnt worden.

David Safier bekommt die „Mimi“

Lesungen gibt es auf der Criminale, Gesprächs- und Signierstunden, Workshops („Gift ist meine Leidenschaft“) und zum Finale werden wieder die Friedrich-Glauser Preise in fünf Kategorien verliehen.

Bekommt die Mimi 2022: David Safier Foto: Sina Schuldt / dpa

Schon am Mittwoch (19.30 Uhr, Parktheater, Eintritt: 5 Euro) gibt es auf dem Festival die „Mimi“, den Krimi-Publikumspreis des deutschen Buchhandels, benannt übrigens nach der Mimi, die im Bill Ramsey-Hit aus den frühen 60er-Jahren nie ohne Krimi ins Bett geht. Den Preis erhält in diesem Jahr der Bestsellerautor David Safier, der die ehemalige Bundeskanzlerin zur Detektivin gemacht hat und mit seinem ersten Krimi „Miss Merkel: Mord in der Uckermark“ Platz 1 der Buch-Charts erobern konnte.

Viele Geschäfte in der Stadt werden zu Tatorten

Am Donnerstag, 19. Mai, schleicht sich das Verbrechen dann ins sogenannte „Quartier“ in der Iserlohner Fußgängerzone. „Dies ist ein Tatort“ steht dort auf den Schaufenstern vieler Ladenlokale und überall wo das steht, entführen Krimiautoren des Syndikats ihre Zuhörer jeweils um 18, 19 und 20 Uhr an die unterschiedlichsten Schauplätze und ermitteln kostenlos in und vor den Geschäften.

Am Samstag werden die Glauser-Preise verliehen

Mit dabei sind: Marita und Jürgen Alberts (B&U, Robertos Café), Marlies Ferber (Bijou-Mode), Sabina Naber (Madame Rosalie), Sabine Weiss (Mosquito/ Erlesen Buchkultur & Lebensart), Gisa Klönne (GWL Concept Store), Wulf Dorn (#3), Jutta Profijt (Kotte am Markt), Peter Godazgar (ViKa Hair & Make up), Anne Grießer (Scoppa Moden), Ellen Dunne (Fabrikotage), Raoul Biltgen (Maestro Figaro 1966 – Barbier) und Peter Märkert (La Sejoro-Restaurant).

Die Glauser-Preisträger selbst werden am Samstag, 21. Mai, auf einer großen Gala – ebenfalls im Parktheater Iserlohn – bekannt gegeben. Einen Tag zuvor lesen alle 21 Nominierten auf vier Veranstaltungen in der Stadtbücherei und der Historischen Fabrikanlage Maste-Barendorf aus ihren preisverdächtigen Werken. (Karten: 5 Euro).

Weitere Infos, alle Termine und Tickets im Vorverkauf gibt es unter www.criminale-iserlohn.de im Internet

