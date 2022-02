„Cyrano“ enttäuscht, „Card Counter“ und „Was tun“ sind toll

Essen. Drei neue, sehr unterschiedliche Filme mit Vorgeschichte laufen in dieser Woche in den Kinos an: „Cyrano“, „The Card Counter“ und „Was tun“.

Drei neue Filme mit Vorgeschichte laufen in dieser Woche in den Kinos an: Der großen Reihe von „Cyrano de Bergerac“-Adaptionen (siehe Box) etwas Bemerkenswertes hinzuzufügen, ist offenbar schwieriger als das alte „Taxi Driver“-Dilemma ins Heute umzumünzen – oder eine Dokumentarfilmdoku spannend zu machen.

„Cyrano“

Haley Bennett (li.) als Roxanne und Peter Dinklage als Cyrano in „Cyrano". Foto: Peter Mountain / dpa

Er ist ein galanter Edelmann, weiß den Degen im Kampf so gekonnt zu führen wie die Feder im Vers, und er ist unsterblich verliebt in seine Cousine Roxane. Aber Cyrano de Bergerac ist gezeichnet durch eine überdimensional lange Nase und verschreckt von der Tatsache, dass Roxane in den schönen, aber dummen Anderen verschossen ist. Um der Geliebten nahe zu sein, beginnt Cyrano Liebeszeilen für den Nebenbuhler zu verfassen.

Der nervig ambitionierte Regisseur Joe Wright („Die dunkelste Stunde“) inszenierte den Stoff zwar in den Kostümen des späten 17. Jahrhunderts, nutzt dabei aber die wenig erinnerungswürdigen Songs des Musicals der Brüder Aaron und Bryce Dessner von 2018 und verschreibt sich blindlings der Vorgabe einer politisch korrekten Diversität im Blick auf die Besetzung. Zwei prägende Rollen in den Reihen der Gascogner Kadetten sind mit Afroamerikanern besetzt, in einer Tanzszene findet sich auch ein asiatisches Gesicht.

In der Hauptrolle agiert der aus „Game of Thrones“ bekannte Peter Dinklage ohne Nasen-Make-up. Sein natürlicher Kleinwuchs dient hier als Merkmal des Außenseiters, was wenig mit der Anlage seiner Rolle korrespondiert. Dinklage muss sich in Fechtszenen als Action-Man behaupten, was misslingt, weil die Regie keine glaubwürdige Choreografie dazu findet. In Dialogen erscheint sein Gesicht nur in Nahaufnahme, um so den Größenunterschied zu den anderen Akteuren (u.a. Haley Bennett und Ben Mendelsohn) zu vertuschen. Als Monument einer falsch verstandenen Gleichstellungsideologie ist dies nicht nur wegen des Endes ein sehr trauriger Film.

„The Card Counter“

Oscar Isaac als William Tell in „The Card Counter“. . Foto: Heidi Hartwig / dpa

William Tell (Oscar Isaac mit undurchdringlichem Gesicht) ist ein Kartenspieler, der sich unter dem Radar großer Erfolge bewegt, weil er etwas erlernt hat, das in Casinos verboten ist – er zählt die Karten. Eines Tages kontaktiert ihn der junge Cirk (Tye Sheridan) mit der Bitte, einen ehemaligen US-Major aus dem Gefängnis von Abu Ghraib bloßzustellen. William willigt ein, denn er kennt den Mann. Zusammen mit der befreundeten Game-Managerin La Linda (endlich eine seriöse Rolle für Tiffany Haddish) beginnt er Turniere zu bestreiten, um das nötige Geld für Cirk zu erspielen.

Dann passiert etwas Unerwartetes: ein vom Militär zerrütteter Einzelgänger entwickelt einen missionarischen Eifer, um auch eigene Dämonen der Vergangenheit zu bekämpfen – Paul Schrader sucht noch einmal die Nähe zu seinem „Taxi Driver“ Travis Bickle, nur jetzt als eigener Regisseur, und er macht es richtig gut. Sein Film ist ein Anti-Action-Thriller über verborgene Fähigkeiten und verschüttete Gefühle. Der gesellschaftskritische Geist des New Hollywood der 70er ist hier ebenso unverkennbar wie das Wissen darum, dass das Genrekino seine Unschuld verloren hat und deshalb neu bewertet gehört. Dieser Film ist als illusionsloses Märchen für Erwachsene von geradezu beglückender Unberechenbarkeit.

„Was tun“

Warum sehe ich mir Leid an und lasse mich berühren, obwohl mir klar ist, dass ich nichts machen kann? Michael Kranz, Schauspieler und Dokumentarfilm-Student in München, gerät in diesen seelischen Konflikt, als ihn bei Sichtung von Michael Glawoggers „Whores’ Glory“ (2014) eine 15-jährige Sexarbeiterin anrührt, weil sie vor laufender Kamera Fragen nach der eklatanten Ungleichbehandlung von Frauen stellt. Jahre später fährt Kranz nach Bangladesch, um in der Stadt Faridpur nach der jungen Frau zu suchen, die jetzt 22 sein muss.

Ein interessanter Fall von Helfersyndrom, getragen von einer Naivität, die im Anfangsstadium auch mit Raub und Tod hätte enden können. Aber der „weiße Mann mit Kamera“ hat das Glück, in sozialen Brennpunkten, deren Wertesysteme mit hiesigen Maßstäben nicht zu begreifen sind, aufrechte Menschen zu treffen und sogar seinen Status als Heilsbringer zu erfüllen. Dank der Straffung auf 71 Minuten Spielzeit ist dieser persönlich kommentierte Reisebericht gegen alle Erwartung von durchgehend hohem Spannungsgehalt.