Daniel Barenboim kehrt zurück an die Tasten: Klavierfestival

Essen. Daniel Barenboim, der schwer erkrankt im Januar als GMD in Berlin zurücktrat, kehrt beim Klavierfestival Ruhr aufs Podium zurück – am 12. Mai.

Die Sorgen waren groß, als im Oktober vergangenen Jahres bekannt wurde, dass Daniel Barenboim (80) an einer schweren neurologischen Erkrankung leidet und er dann Anfang Januar auch von seinem jahrzehntelang ausgeübten Amt als Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper zurücktrat.

Inzwischen ist Barenboim, dem am gestrigen Freitag zum 132. Berliner Ehrenbürger ernannt wurde, wieder auf das Konzertpodium zurückgekehrt. Zunächst als Dirigent, als er Mitte Februar in der Mailänder Scala für den erkrankten Daniel Harding einsprang oder wenig später beim Gedenkkonzert mit Cecila Bartoli für den verstorbenen Staatsopern-Intendanten Jürgen Flimm. Und dann auch als Pianist: Gerade erst gastierte er im Trio, mit seinem Sohn Michael und Kian Soltani, im Wiener Musikverein.

Beethovens letzte drei Klaviersonaten – 40 Euro auf allen Plätzen

Doch seine Rückkehr als Solist an den Tasten hat er sich für das Klavierfestival Ruhr aufgespart. Daniel Barenboim sagte Franz Xaver Ohnesorg, für den es das letzte Klavierfestival als Intendant sein wird, kurzfristig zu, am Freitag, 12. Mai, 20 Uhr, mit Beethovens letzten drei Klaviersonaten in der Essener Philharmonie zu gastieren (Karten auf allen Plätzen für 40 Euro, erm. 25 Euro, Kinder 10 Euro gibt es beim Klavierfestival Ruhr: www.klavierfestival.de oder Tel. 0201 89 66 866.

