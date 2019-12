Das Ruhrgebiet als Mettbrötchen und Dreistromland

Viele der „Nachrichten aus dem Dreistromland“ namens Ruhrgebiet kommen in diesem Band auf Versfüßen daher, nicht selten mit Rhythmen, die so gebrochen sind wie die Landschaften, die sich dem Auge beim Durchqueren dieser narben-, wald- und asphaltreichen Region bieten. Drei Dortmunder Autoren erkunden die Besonderheiten dieses Landes, das zwar fast jeder zu kennen glaubt, das aber in seiner Vielgestaltigkeit noch nirgends beschrieben ist, weder dokumentarisch noch literarisch.

Und auch Jürgen Brôcan, Arnold Maxwill und Ralf Thenior wollen nur verschiedene, intensive und oft auch erhellende Perspektiven auf die Gegend zwischen Ruhr, Emscher und Lippe werfen, ohne dass sie es auf ein Panorama abgesehen hätten. Dafür kommen die üblichen Revier-Klischees in diesem Band nur als angeknibbelte Abziehbilder vor.

Ne­ben­ein­ander von Klematis, Brombeergestrüpp und einem Kabel aus der Erde

Überhaupt bilden die typographisch vorbildlich dargebotenen Texte dieses Bandes so etwas wie einen Teppich aus lauter Versatzstücken, die man nur nicht für Flicken halten sollte. Ihr Muster ist ein Spiegel der wild gewachsenen, aber doch charakteristischen Struktur des „Dreistromlandes“.

Und sie sehen genau hin, in Prosa wie in lyrischer Form – das Ne­ben­ein­ander von Klematis, Brombeergestrüpp und einem Kabel, das ebenso urplötzlich wie funktionslos aus dem Boden ragt, ist so ein Nukleus des Dreistromlandes, dessen Einmaligkeit, wie der sorgsame Jürgen Brôcan bemerkt, mitunter sogar von einer Renaturierung wie der für die Emscher bedroht wird, weil sie alle menschlichen Eingriffe in den Naturraum wieder tilgt und damit Geschichte verschwinden lässt.

Maxwill antennenreich, Brôcans bilderreiche „Kaprizen“

Gedichte schreiben alle drei Autoren, und Arnold Maxwills ironiehaltige, antennenreiche Verse wirken bei aller Genauigkeit des Hinsehens, -riechens und -hörens gelegentlich etwas angestrengt konstruiert; genau aber sind sie allemal. Die schönsten, bilderreichsten? Vielleicht Brôcans „Kaprizen“, auch wenn sie wie umbrochene Prosa daherkommen. Andererseits sind Theniors Prosa-Miniaturen tief­lyrisch getränkt.

Wunderbar auch die Beobachtungsspaziergänge der beiden. Der eine führt durch die markanten Umbruch-Brachen und Zwischenstromflecken von Ruhr und Emscher, der andere von der beinahe willkürlich erfundenen Quelle der Ruhr bis zur Mündung, wo die Landschaft noch einmal zu Atem kommt und Ralf Thenior an die Frau mit dem Mettbrötchen aus der Straßenbahn denken muss, die sich beschwert hat darüber, dass das Brötchen zu dick sei, um es ganz zu essen – aber wenn man es aufklappe, haben man immer eine Hälfte mit Mett und eine mit Butter. Ob das Ruhrgebiet nicht auch so sei, fragt Thenior, ohne die Antwort vorwegzunehmen.

Aber wer diesen Band gelesen hat, wird keine Sekunde mit dem Ja zögern.

Jürgen Brôcan/ Arnold Maxwill/Ralf Thenior: Nachrichten aus dem Dreistromland. Edition Offenes Feld, 205 Seiten, 19,50 Euro.