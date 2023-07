Depeche Mode: „Memento Mori“-Tournee 2024 – auch in Köln

Essen. Depeche Mode im Juni in Düsseldorf sahen 45.000. Jetzt gibt es neue Tournee-Termine für 2024 mit Dave Gahan und Martin Gore – auch in Köln.

Nach über zwei Millionen verkauften Tickets und restlos ausverkauften Konzerten in Nordamerika und Europa kehrt Depeche Mode mit der „Memento Mori Tour“ 2024 nach Europa zurück. Es gibt 29 neue Konzert-Termine, darunter in Berlin, Hamburg, München und Köln. Die neuen europäischen Tourdaten beginnen am 22. Januar 2024 in der Londoner O2 Arena und enden am 5. April nach (bislang) zwei Nächten in der Arena in Köln. Die 22-Städte-Tournee umfasst auch mehrere Abende in Berlin, Paris, Madrid und Mailand. Nach Angaben des Tourneeveranstalters Live Nation ist die „Memento Mori“-Tournee mit über zwei Millionen verkauften Tickets nach 110 Tagen auf dem besten Weg, eine der größten Depeche-Mode-Tourneen und eine der größten Welttourneen des Jahres 2023 zu werden.

Die Deutschland-Termine für 2024:

13. Februar Berlin Mercedes-Benz Arena

15. Februar Berlin Mercedes-Benz Arena

17. Februar Hamburg Barclays Arena

7. März München Olympiahalle

3. April Köln Lanxess Arena

5. April Köln Lanxess Arena

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Mo., 17.07.2023, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist-depeche-mode-3848

MagentaMusik Prio Tickets:

Do., 13.07.2023, 10:00 Uhr

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Pre-Sale:

Fr., 14.07.2023, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur