„Der Sucher“ von Tana French: ein wahres Krimi-Meisterwerk

Essen. Lektüre dringend empfohlen: Tana French präsentiert mit „Der Sucher“ einen außergewöhnlichen Kriminalroman, der im Grunde nobelpreiswürdig ist.

Die passenden Worte zum Lob eines außergewöhnliches Buchs sind oft schwerer zu finden als die für einen Verriss. Schauen wir also, was die prominente Kollegenschaft so schreibt: „Tana French ist eine Klasse für sich“ heißt es in der New York Times. Und in der Washington Post: „Ein Meisterwerk in seiner eigenen Liga. Tana Frenchs bestes Buch bisher.“ Das kann ich nur bestätigen.

Aber erstmal zu den Fakten. Die irische Autorin, Jahrgang 1973, hat seit 2007 ein halbes Dutzend erstklassiger Krimis verfasst, in denen verschiedene Detectives (w/m) der „Dublin Murder Squad“, also der Mordkommission ermitteln, wobei jeweils andere Milieus, soziale Probleme und historische Phasen der jüngeren und jüngsten Geschichte Irlands in den Blick kommen. Schon ihr letztes Buch („Der dunkle Garten“, 2018) löst sich aber von diesem Modell, greift auf den klassischen Familienroman zurück und gewinnt so noch mehr thematische Breite und psychologische Tiefe.

Der Titel erinnert vor allem an einen klassischen Western

Und jetzt? Der deutsche Titel ihres neuen Romans kann irritieren, weil „Der Sucher“ an ein optisches Gerät denken lässt. Anders im Original: „The Searcher“ erinnert vor allem an den klassischen Western „The Searchers“ von John Ford aus dem Jahr 1956 (deutsch: Der Schwarze Falke), den manche Kritiker für den besten Film aller Zeiten halten. John Wayne muss es dort mit den feindlichen Komantschen aufnehmen, die seine junge Nichte entführt haben.

Buchcover: “Der Sucher“ von Tana French. Foto: Fischer Verlag / fischer verlag

Cal Hooper, der Ex-Detective aus Chicago hat es dagegen mit der doppelbödigen Freundlichkeit in einem Dorf im „wilden Westen“ Irlands zu tun, irgendwo zwischen Galway und Sligo. Ausgezehrt von 30 Dienstjahren auf den Straßen der „Windy City“, und von seiner Ehefrau verlassen, renoviert er ein desolates Cottage, hofft auf einen Neuanfang, muss sich aber schon bald um ein verzweifeltes Kind kümmern. Ein Sinn-„Sucher“, könnte man also sagen, und ein Westernheld im gälischen Dorf, auch wenn er den typischen Henry-Stutzen vorerst nur zur Kaninchenjagd braucht. (Hierzulande kennen wir den natürlich von Old Shatterhand!)

Blutiger Showdown mit Henry-Stutzen

Trey ist etwa Zwölf, lebt am Rande der Verwahrlosung und verzweifelt fast, weil der große Bruder Brendan spurlos verschwunden ist. Widerwillig und heimlich beginnt Cal zu „ermitteln“, stößt auf eine Mauer des Schweigens, von irischer Jovialität notdürftig übertüncht, schlittert in einen heimlichen Machtkampf mit seinem alten Nachbarn Mart, dem Strippenzieher im Dorf, und sogar in einen blutigen Showdown, in dem auch der Henry-Stutzen zum Einsatz kommt.

Das führt keineswegs zu einem guten, aber doch zu einem halbwegs tröstlichen Ende, das Seelenfrieden und Lebensmut des jungen Mädchens retten dürfte. Dass der gutmütige Cal die kleine Trey, eigentlich Teresa, 300 Seiten lang für einen „Jungen“ hält, ist eines jener überraschenden Motive, mit denen French die Story, in der es wie in aller großen Literatur um Schuld und Vergeltung (oder Vergebung?) geht, tiefgründig, nuancenreich, lebensnah, manchmal sogar amüsant macht.

Man kann es nicht anders nennen als meisterhaft, im Grunde nobelpreiswürdig

Die Faszination dieses Buchs verdankt sich wesentlich seiner kompositorischen und stilistischen Qualität. Gleich ob es um die Handlungsführung geht, die simpel beginnt und sich zunehmen kompliziert, um die Figurenzeichnung oder die Dialoge, die von Frenchs jahrelanger Schauspielpraxis profitieren, oder auch „nur“ um die Beschreibung von Atmosphäre, Natur oder Wetter – seit Heinrich Böll (1964) hat niemand die 16 Arten des irischen Regens so eindrucksvoll beschrieben – all dies kann man nicht anders nennen als meisterhaft, im Grunde nobelpreiswürdig. Und wer Irland nur ein wenig kennt, erlebt bei der Lektüre ein Déja-vu nach dem anderen.

In einem Interview mit dem „Spiegel“ sagte Ms. French, die sonst nicht zu rabiaten Äußerungen neigt, schon vor Jahren, sie wolle die Mauer zwischen dem Kriminalroman und der (sogenannten großen) Literatur „einreißen“, ja „pulverisieren“. Das ist ihr jetzt endgültig gelungen. Ich habe seit langem keinen so großartigen Roman mehr gelesen, diesen aber gleich zweimal. Nachahmung dringend empfohlen!

